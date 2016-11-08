Комунальне аптечне господарство області зазнало реорганізації

Депутати Тернопільської обласної ради змінили структуру аптечного комунального господарства краю.
Зокрема прийнято рішення про реорганізацію комунального підприємства Тернопільської обласної ради “Аптекоуправління”.
Його приєднали до Тернопільського обласного виробничо- торгового аптечного об’єднання на правах структурного підрозділу без збереження статусу юридичної особи.
Крім цього сесія підтримала рішення про вихід аптечних закладів, що є об’єктами спільної власності громад, зі складу засновників Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.
Водночас, усі комунальні аптеки залишаються самостійними юридичними особами.
Про це повідомили у прес-службі обласної ради.
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