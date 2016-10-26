Комісія при Тернопільській ОДА надаватиме добровольцям АТО статус учасника бойових дій

Чергове засідання комісії відбулося в обласній державній адміністрації. Нагадаємо, до її складу під головуванням заступника голови облдержадміністрації Юрія Юрика входять представники ОДА, обласної ради, їхніх структурних підрозділів, а також представники громадських організацій. Члени комісії узгодили всі організаційні моменти. Відтак, з 20 жовтня розпочинається прийом документів для встановлення статусу учасника бойових дій.

– Радіємо, що влада області пішла нам назустріч. Процес визнання та встановлення статусу учасника-добровольця антитерористичної операції відбуватиметься максимально відкрито й прозоро. Статус, що отримають добровольці, прирівнюється до статусу учасника бойових дій та гарантуватиме пільги на території Тернопільської області. Сподіваємося, що вже з 2017 року добровольці АТО та їхні сім’ї зможуть користуватися ними, — зазначила представник громадської організації «Об’єднання бойових побратимів» Катерина Бойко.

– Стосовно кожного добровольця департамент соцстраху формуватиме пакет документів, який у подальшому передасть на розгляд комісії. Для уточнення чи підтвердження інформації, необхідної для прийняття рішення, заявників можуть особисто запросити на засідання комісії, — зазначив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії шляхом відкритого голосування.

– Крім вирішення питання щодо статусу учасника бойових дій, комісія сприятиме у наданні всебічної допомоги добровольцям та їхнім сім’ям. Йдеться про оздоровлення, вирішення побутових проблем, а також матеріальну допомогу, — наголосив заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик.

Наразі члени комісії пропонують також іншим громадським організаціям активно долучатися до подальшої співпраці. Крім цього, наголошують, що добровольці можуть самостійно подавати всі необхідні документи у каб. №246 Тернопільської ОДА.

Довідки за номером телефону (097)851-57-70 (секретар – Ірина Василівна Теслюк).

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