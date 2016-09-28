Коли вбиває… свавілля

Минулий четвер колектив редакції «Свободи» запам’ятає на все життя. Втомлені, зчорнілі від розпачу і зневіри обличчя працівників газети, сум, тривога, неспокій…

Але всі – і редактор, і члени колективу – налаштовані рішуче, заспокоюють і підбадьорюють одні одних та розмірковують, що робити далі.

«І саме у такій ситуації, – каже керівник «Свободи», – я зрозумів: у нас є справжній колектив. Не кадри, не спеціалісти певної професії, а згуртований колектив! Бо в очах людей хоч і був біль, але водночас – рішучість, жага довести, що не можна так брутально топтати закон, зневажати людей».

Для читачів нагадаємо передісторію. У квітні 2016 року голова обласної державної адміністрації Степан Барна підписав розпорядження про вихід ОДА з засновників газети «Свобода». Обласна рада відпустила нас у «вільне плавання» своїм рішенням від 31 травня. Тобто згідно з законом, засновники могли ще два роки мати свій друкований орган. Не захотіли – їхнє право. Ми ж маємо і своє.

Та 22 вересня Тернопільська обласна рада своїм волюнтаристським рішенням втрутилася у процес роздержавлення друкованих засобів масової інформації, наче танком наїхала на плани редакції газети «Свобода, пов’язані з майбутнім.

Але почнемо з витоків. А «витекло» у Тернопільській організації Конгресу українських націоналістів. Вони, начитавшись, якими дійовими були кляузи за совітів, вирішили це перевірити і написали листа голові облдержадміністрації Степану Барні. Мовляв, преса має більше висвітлювати сучасне життя, особливо «Свобода». А щоб це стало реальністю, треба змінити керівника газети – журналіста Михайла Лисевича на історика Віктора Уніята. Він, бачите, пообіцяв їм більше рубрик. Яких рубрик, не знаємо, але пообіцяв.

«Демократ» Степан Барна, замість того, щоб розгляд цього питання спрямувати у законне русло, скажімо, застерегти обласну раду від втручання в роботу редакції, адже засновники не мають права це робити, якщо розпочато процес роздержавлення, по-щурячому, не повідомляючи колектив, дає команду змінити редактора газети «Свобода». І команду виконано – тупо, грубо, протизаконно, цинічно…

Чому ми так пишемо? Бо, за висновками медіаюристів, у тому числі з Національної спілки журналістів України та Адміністрації Президента України, експертів, призначенням нового керівника нашого видання обласна рада кілька разів порушила законодавство України.

По-перше, як ми вже писали, засновники не мають права втручатися в роботу редакції, якщо розпочато процес роздержавлення.

По-друге, органи місцевого самоврядування позбавлені права призначати керівників комунальних друкованих ЗМІ. Відповідні зміни внесено в закон «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зміни внесено і до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Статтю 8 доповнено новим положенням: «Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих ЗМІ».

Ще одне вагоме порушення полягає в тому, що на вакантну посаду головного редактора не було оголошено конкурс, як би це мало бути в комунальних закладах. Ця норма мала би діяти, як,b право призначати керівника друкованого комунального ЗМІ було збережено за обласною радою.

Вже не кажемо про те, що новопризначений головний редактор не запропонував депутатам свого бачення розвитку газети, в тому числі на стадії роздержавлення. Не було заслухано звіт про роботу попереднього керівника і навіть не названо причину його звільнення.

Голова обласної державної адміністрації зробив погодження на призначення нового керівника обласної газети на основі листа голови міської організації КУН. Але ж листи будь-яких громадських організацій, політичних партій, читачів тощо не можуть бути підставою для зміни (звільнення) редактора, оскільки Кодекс законів про працю не передбачає вказаних підстав як причину для звільнення.

Словом, порушення – на порушенні. А тому колективу газети «Свобода» не залишається іншого виходу, як боротися з беззаконням. Ми подаємо заяву до суду з проханням про призупинення, а згодом і відміну рішення обласної ради. Ми звернулися за допомогою до Президента України, колег-журналістів. Про беззаконня, яке вчинила Тернопільська обласна рада стосовно газети «Свобода», говорили на передачі Савіка Шустера «Шустер LIVE». Про нас писали майже всі адекватні всеукраїнські та місцеві видання.

У понеділок редакцію «Свободи» відвідали представники моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ). Вони запевнили колектив, що інформація про ситуацію з газетою «Свобода» дійде і до Президента України, і до європейських структур, які стежать за дотриманням законів в Україні, у тому числі тих, що гарантують свободу слова та діяльність друкованих засобів масової інформації.

Словом, ми боремося і заявляємо з цілковитою відповідальністю: якщо Тернопільська обласна рада дозволяє собі порушувати закони, то вона не змусить це робити наш колектив.

Герої Майдану поклали свої життя, вірячи, що беззаконня в Україні припиниться, що більше ніхто не зможе топтати людську гідність і честь. А що ж маємо на ділі?..

Колектив редакції газети «Свобода»

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