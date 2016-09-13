Коли тернополяни зможуть обміняти паспорт-книжечку на пластик?

З 1 жовтня набуває чинності Закон «Про внесення змін до деяких Законів України щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України». Відтак паспорт у вигляді ID-картки зможуть оформити не лише 16-річні. Що ж варто знати краянам про пластиковий паспорт?

ID-ПАСПОРТ ДЛЯ ВСІХ

Законом, який вступає у силу в жовтні, забезпечено всі умови для видачі нового паспорта-картки всім громадянам, які досягли 14-річного віку. Оформлення першого паспорта громадянина України, як і раніше буде безкоштовним.

НОВІ ПАСПОРТИ НЕМОЖЛИВО ПІДРОБИТИ

Новий паспорт містить електронний безконтактний носій (чіп), який неможливо змінити або скопіювати.

Пластикові паспорти, на відміну від попередніх «книжечок» видаватимуться на основі електронної бази даних – Єдиного державного демографічного реєстру, отже кожній особі лише один раз доведеться пройти процедуру ідентифікації, надалі інформація про неї буде міститися в реєстрі.

ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЗАМІНИ ДОКУМЕНТІВ НЕ БУДЕ

Запровадження нових паспортів – тривалий процес, який в Україні за прикладом європейських держав буде відбуватися природнім шляхом. Обов’язкової заміни документів, так само як встановлення граничних термінів дії раніше виданих документів, не передбачається. Орієнтовний час, протягом якого міграційна служба планує видати нові документи більшості громадян – 4 роки .

При зверненнях громадян щодо втрати, псування або необхідності вклеювання фотографій за досягненням 25- або 45-річного віку будуть оформлюватися документи нового взірця (ID-картки). Також обмін паспорта-книжечки на картку може бути здійсненим за бажанням особи.

ПАСПОРТ ОФОРМЛЮВАТИМЕТЬСЯ З 14 РОКІВ

Після набрання чинності Закону, паспорт громадянина України видаватиметься з 14 років, це загальносвітова практика документувати громадян із набуттям часткової дієздатності. Після 14 років кожна особа може самостійно приймати певні рішення, наприклад обирати місце проживання.

Особи, які оформлятимуть паспорт у віці 14-18 років, отримають документ зі строком дії 4 роки, після 18 років паспорт видаватиметься на 10 років. Обмежений строк дії документа у віці 14-18 років відповідає світовій практиці та обумовлений суттєвими фізіологічними змінами зовнішності у цьому віці.

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