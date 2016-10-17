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Коли продадуть з аукціону “Тернопільобленерго”?

17/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

14003Відразу ж наступного дня після затвердження стимулюючих тарифів Фонд Держмайна готовий оголосити конкурс з продажу контрольного пакету акцій ВАТ “Тернопільобленерго”.

Фонд державного майна почне приватизацію держпакетів акцій обленерго після затвердження Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії.

Про це в ході круглого столу повідомив голова фонду Ігор Білоус, передає УНІАН.

Фонд держмайна раніше планував почати продаж держпакетів акцій “Хмельницькобленерго”, “Миколаївобленерго”, “Харківобленерго”, “Тернопільобленерго”, “Запоріжжяобленерго” і “Черкасиобленерго” з жовтня цього року.

“Як тільки будуть RAB-тарифи (стимулюючі тарифи – Ред.), ми можемо відразу ж на наступний день оголосити приватизацію обленерго”, – сказав він.

За словами Білоуса, багато потенційних покупців обленерго цікавляться впровадженням стимулюючих тарифів, так як це дозволить їм планувати інвестиції в енергокомпанії на кілька років вперед.

Глава фонду також повідомив, що стартова ціна шести приватизованих обленерго буде коливатися від 10 мільйонів доларів до 60 мільйонів доларів.

При цьому Білоус зазначив, що важлива не ціна покупки компанії, а інвестиції, які покупці в них вкладуть.

“Я спілкувався з одним з інвесторів з Канади. Він розглядає інвестиції в три обленерго в розмірі більше 1 мільярда доларів … Нам важливо не продати, а отримати інвестиції у майбутньому”, – зазначив глава ФДМУ.

У свою чергу, присутній на круглому столі глава НКРЕКП Дмитро Вовк також зазначив, що стимулююче тарифоутворення є передумовою для ефективної приватизації енергокомпаній.

Раніше Білоус заявляв, що Україна планує отримати від продажу всіх обленерго близько 300 мільйонів доларів.

Як повідомлялос, у квітні Фонд держмайна переніс дати аукціонів з продажу 70% акцій “Хмельницькобленерго”, 70% “Миколаївобленерго”, 65% “Харківобленерго”, 50,9% “Тернопільобленерго”, 60,2% “Запоріжжяобленерго” і 46% “Черкасиобленерго” з червня-липня на жовтень-грудень 2016 року.

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Автор: on 17/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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