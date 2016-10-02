Коледж моєї мрії

Сьогодні, 2 жовтня, колектив славнозвісного Борщівського агротехнічного коледжу відзначає 70-ліття. Вітаємо!

Все має свій початок… Має початок і ця історія –історія створення унікального навчального закладу – Борщівського агротехнічного коледжу, у якого є своя біографія, певні етапи, що відіграють особливу роль у його житті.

Як засіяна нива має заколоситися, а посаджене дерево дати плід, так і розпочата з Божого благословення сімдесят років тому попередниками справа підготовки аграрних спеціалістів продовжується, бо має благородну мету і несе в собі – турботу про землю.

Сьогодні Борщівському агротехнічному коледжу виповнюється 70. Багато це чи мало? З погляду історії – то лише мить, для навчального закладу – пора розквіту, а з погляду людини – довгий відтинок часу, упродовж якого кілька поколінь викладачів самовіддано торували нелегкий шлях підготовки фахівців-аграріїв: це тисячі і тисячі лекцій, семінарів, екзаменів, це понад 19 тисяч випускників, які разом з дипломами отримали знання та впевненість у завтрашньому дні. Це наш шлях довжиною в 70 років. А розпочиналось усе так.

У нелегкий повоєнний час, 1946 року, коли країна ціною неймовірних зусиль відроджувалась із руїн, постановою Ради Народних Комісарів УРСР № 1542 була створена однорічна сільськогосподарська школа. Через десятиліття, в 1955 році, вже діяв Борщівський технікум механізації сільського господарства.

У час незалежної України, в 1994 році, навчальний заклад отримав статус агротехнічного коледжу.

…Минав час. Зростав контингент студентів. Сьогодні Борщівський агротехнічний коледж – провідний навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів аграрної галузі. Упродовж багатьох років він належить до п’ятірки кращих аграрних закладів України. На його відділеннях навчається більше восьмиста студентів, які здобувають освіту із шести спеціальностей та 12-ти робітничих професій за денною та заочною формами навчання.

Реагуючи на виклики часу, стрімкий розвиток новітніх технологій та завдяки зусиллям адміністрації навчального закладу значно оновилася та зміцніла матеріально-технічна база коледжу. Для забезпечення навчального процесу в

нашому закладі є два навчальних корпуси. Діє 56 лабораторій та 23 кабінети, 4 комп’ютерні класи та комп’ютерно-видавничий центр, 2 інтерактивні дошки, 15

комплектів мультимедійних засобів навчання, активно застосовується телебачення, внутрішній телекомунікаційний і радіозв’язок, мережа Інтернет.

Так, навчальному закладу вдалося зберегти й оновити матеріальну базу, але на сучасному етапі вона потребує суттєвої модернізації. Значною мірою цю ситуацію покращує функціонування Регіонального навчально-практичного центру, одного з 11, в Україні. На його базі пройшли підготовку більше шести тисяч слухачів. Обов’язковою складовою підготовки фахівців є проходження всіх видів практик, а також підготовка та захист дипломного проекту. З цією метою діють лабораторії, навчально-виробничі майстерні, цехи, полігони, колекційно-дослідне поле.

Адмiнiстрацiя коледжу дбає про комфортне проживання iногороднiх студентiв. До їх послуг облаштовано 2 гуртожитки на 720 місць, студентська їдальня та два студентських кафе з гарячими обідами. Справжньою гордістю навчального закладу є спортивний комплекс площею 58 тисяч квадратних метрів. За підсумками всеукраїнського огляду – конкурсу спортивних баз у 2012 році спортивний комплекс коледжу посів І місце. Студенти мають змогу грати у футбол, волейбол, відвідувати тренажерну залу, спортивний майданчик. Працюють спортивні секції. Неодноразово окремі студенти й команди були переможцями і призерами різних видів змагань. Про це свідчать нагороди: грамоти, медалі, кубки.

Своє дозвілля студентство проводить в Палаці студентів коледжу. Організатори виховного процесу дбають про цікаве і змістовне життя молоді. В навчальному

закладі вже стало традицією проводити КВК, конкурси талантів, виставки творчих робіт, тематичні вечори.

Колектив художніх керівників Борщівського агротехнічного коледжу щорічно отримує призові місця в обласних творчих звітах колективів художньої самодіяльності серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області. В 2007 та 2010 рр. фольклорно – етнографічний театр коледжу «Жартівниці» став володарем гран–прі Всеукраїнського фестивалю художньої творчості «Софіївські зорі» в місті Умань, а в 2013 році здобув І місце.

Важливу роль у навчально–виховному процесі відіграє бібліотека коледжу – його структурний підрозділ. Її книжковий фонд становить понад 90000 тисяч примірників. За останні роки в діяльності бібліотеки сталися приємні зміни: оновлено читальну залу, придбано комп’ютери з підключенням до Інтернету, формується власна електронна бібліотека. Особливу роль в діяльності коледжу відіграє методична робота. Працівники методичного кабінету плідно працюють над активізацією творчих здібностей педагогів. Свої зусилля вони спрямовують на підвищення кваліфікації та професійної майстерності, сприяють удосконаленню знань та досвіду педагогів. Коледж завжди співпрацював з виробничими підприємствами. Сучасне життя потребує висококваліфікованих фахівців, здатних швидко адаптуватись до суспільних та економічних змін. Тому одним із ключових факторів навчального закладу є працевлаштування випускників. З цією метою між коледжем і

агрохолдингом «Мрія» укладено Договір про співпрацю з гарантією стажування та подальшого працевлаштування. Подібні договори підписані з ТОВ"Корпорація "Колос ВС", агропромисловою компанією «Кернел», ТОВ «Оболонь – Агро», а також укладено двосторонню міжнародну угоду з будівельним коледжем міста Цешин Республіка Польща. Підвищити свій кваліфікаційний рівень випускники коледжу можуть на відповідних факультетах вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Навчальним закладом укладено договори з семи університетами Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Одеської, Харківської областей. Без

тісної співпраці коледжу з іншими освітніми закладами неможливо втілити в життя один із фундаментальних принципів освіти – принцип безперервності. Свідченням того, що Борщівський агротехнічний коледж є лідером серед аграрних закладів не лише в області, а й в Україні, є численні нагороди і відзнаки: дипломи, подяки, грамоти, кубки. Це і перші рейтингові місця, перемоги у всеукраїнських оглядах – конкурсах, студентських олімпіадах, змаганнях, Всеукраїнському конкурсі «Викладач року» (ІІ місце), регіональному конкурсі «Куратор року» (І місце), регіональному конкурсі «Студент року» (І місце). Найважливішим фактором усіх досягнень і здобутків Борщівського агротехнічного коледжу є творчий, високопрофесійний педагогічний колектив.

На різних етапах розвитку саме завдяки самовідданій праці викладачів формувався високий імідж навчального закладу. Сьогодні в коледжі свої знання і свій досвід передає студентській молоді 83 викладачі, 15 лаборантів, 8 майстрів виробничого навчання.

Суттєво змінився не лише кількісний, а й якісний склад педагогічного колективу. Серед наставників: 1 кандидат наук, 19 магістрів, 29 викладачів – методистів, 55 спеціалістів вищої категорії, 14 спеціалістів І категорії, 8 спеціалістів ІІ категорії, 10 спеціалістів.

Очолює колектив коледжу Ярослав Васильович Козій, який працює директором з 2001 року. Початок 21 століття був надзвичайно важким в історії навчального закладу. Потрібно було вчитися жити в нових політичних та економічних умовах. Але завдяки любові до своєї професії, ентузіазму, наполегливій праці викладачів та співробітників, адміністрації, зокрема, директора коледжу

Ярослав Васильовича Козія, вдалося зберегти найцінніший скарб – професійні кадри коледжу, студентський контингент, унікальну матеріальну базу та добру славу навчального закладу, активізується діяльність на всіх напрямах роботи, але найбільше уваги приділено навчальному процесу, впровадженню новітніх технологій, розширенню освітянських послуг, з метою реалізації ступеневої освіти.

Уже понад 15 років директор працює над удосконаленням навчально–виховного процесу, облаштовує територію коледжу, навчальні корпуси.

Адміністрація навчального закладу докладає багато зусиль для поліпшення умов праці та навчання. За сприяння дирекції та допомоги колективу викладачів, до 70-річчя навчального закладу відкрито Музей історії коледжу.

Перебуваючи на посаді керманича коледжу, Ярослав Васильович був і є мудрим наставником для студентської молоді і незмінним порадником для колег.

Проходили роки, змінювались покоління студентів і викладачів закладу. Незмінними залишалися високий творчий потенціал колективу, гордість за свій навчальний заклад, прагнення примножувати його добрі традиції.

Не одне покоління випускників з повагою і вдячністю згадують викладачів Борщівського агротехнічного коледжу, педагогів з великої букви. У стінах навчального закладу діє зворушлива традиція – зустріч випускників коледжу. Колишні студенти мають можливість зустрітися зі студентською юністю, зайти в знайомі аудиторії, побачити улюблених викладачів.

Особливо приємно, що колишні випускники, закінчивши навчальні заклади, поверталися і повертаються протягом всієї історії існування агротехнічного коледжу у свою «альма-матер», щоб примножувати його славу. 70-річчя – це свято, коли студент, випускник, викладач, співробітник нашого колективу, кожна людина, хто серцем і душею, долею і своїми справами долучився до розвитку навчального закладу, почуває себе частинкою однієї великої родини, ім’я якої – Борщівський агротехнічний

коледж. Це живий лiтопис наполегливої, натхненної праці адміністрації, викладачів та студентів на шляху до визнання своєї ролі у суспільстві. У Борщівському коледжі завжди панувала і панує юність – час пошуків, час метаморфоз. Тут навчається гарна молодь – небайдужа, талановита, цілеспрямована. Тут працює відповідальний, дружній колектив професіоналів. Шлях, який пройшов навчальний заклад за 70 рокiв, заслуговує на повагу з найщирішими побажаннями мудрості, натхнення та успіхів.

Світлана ПАРНЕТА, викладач-словесник Борщівського агротехнічного коледжу

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