Книга про уродженця Тернопільщини – серед найкращих книг Форуму видавців

Нове видання про уродженця с.Заздрість Тернопільської області, Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого увійшло до числа найкращих книг цьогорічного Форуму видавців.

Загалом у цьому переліку 23 найменувань.

Двотомне видання «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство», авторства Ірини Іванкович, побачило світ у львівському видавництві «Артос» при Фундації «Андрей».

Як повідомили у прес-службі Товариства «Свята Софія» (США), перший том – це українсько-англійське наукове дослідження літературних видноколів владики Йосифа, впливу літератури на формування його особистості та гомілетичного стилю.

Авторка подає хронологічно усистематизовний аналіз поглядів патріарха на давню українську та діаспорну літературу, а також висвітлює його думки про о. Маркіяна Шашкевича Тараса Шевченка, Івана Франка, як і багатогранне ознайомлення із зарубіжною літературою. Крім того, у праці розглянуто діяльність літературно-наукового журналу «Дзвони», засновником якого був Й. Сліпий, а також літературний вимір творів Блаженнішого.

Окрему увагу відведено образу патріарха Йосифа Сліпого в красному письменстві.

На думку авторки, праця «Патріярх Йосиф Сліпий і красне письменство» дає можливість по-іншому поглянути на особу Блаженнішого Йосифа: не в контексті догматичних чи sensu stricto наукових богословських праць, а із площини, де зливаються в одне ціле «відчуття правди, добра та краси».

Другий том – це нова антологія літературних творів, присвячених архиєрею. Книга під назвою «Сидячи на санях» є вже не науковим, а літературним трактатом про життя й особу патріарха. Зібрані в цій публікації поезія та проза, написані в Україні, у США, в Канаді, у Великобританії, в Польщі, в Аргентині та в Австралії в різний час, були попередньо друковані в материкових та в діаспорних часописах чи й виходили окремими публікаціями, копії яких зберігаються в Центрі студій спадщини Блаженнішого Йосифа.

В антології надруковано п’ять десятків поезій близько сорока українських материкових та діаспорних авторів, пісні, прозові твори, сценарії, поезії польською та іспанською мовами із супутніми перекладами, уривки з англомовного роману Мориса Веста «Постоли рибалки».

Книгу доповнено репродукціями картин відомого маляра Юрія Гури та аудіодиском із записом вибраних поезій у виконанні народного артиста України Богдана Козака.

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