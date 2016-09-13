Кілометри до штучної нирки так і не скоротилися…

Ще на початку липня «Свобода» порушувала проблему пацієнтів з нирковою недостатністю, які змушені їздити за сотню кілометрів на гемодіаліз. Зокрема, на прикладі 44-річного Олександра із с. Зозулинці, що на Заліщанщині, газета описала усю важкість і виснажливість отримання цієї життєво необхідної медичної процедури. Тричі на тиждень Олександр встає о пів на п’яту, машиною їде до Заліщиків, а звідти автобусом у Копичинці, де упродовж чотирьох годин штучна нирка очищує його організм. Фактично на це йде цілий день.

Чому його «прокачують» (так пацієнти називають процес гемодіалізу) не у Заліщиках? Торік доволі помпезно відкрили гемодіалізне відділення на базі Заліщицької центральної районної комунальної лікарні. Було обіцяно, що усі пацієнти із нирковою недостатністю з району отримуватимуть діаліз тут.

Ці запитання на початку липня я адресувала і лікарям, і чиновникам від медицини. Пообіцяли, що за тиждень-два залішицькі пацієнти отримуватимуть діаліз на місці. Минуло більше ніж два місяці, і ось дзвінок до редакції: обіцяного досі нема – люди далі долають оту сотню кілометрів: із Заліщицького району дехто їздить на гемодіаліз до Копичинців, дехто до Тернополя.

Я звернулася із запитанням до головного лікаря Заліщицької райлікарні Василя Оскоріпа. За його словами, залишилося чекати недовго – до першого жовтня гемодіалізне відділення запрацює на повну потужність. Буде п’ять апаратів, які працюватимуть у три зміни. Затримка сталася за фірмою, яка довго демонтовувала апарат (нагадаю, у Заліщиках – штучна нирка німецького виробництва. Новітній апарат високої якості, однак виробник, надавши апарат у безкоштовну оренду, поставив умову: реагенти закупляти лише у нього. Власне, для цього апарата реагенти дуже дорогі. Через те й він працював напівсили, а хворі змушені їздити за межі району.) Усі підготовчі роботи для встановлення нових апаратів виконано, у тому числі зроблено аналіз води (для того, аби визначити, які фільтри потрібно). Незабаром прибудуть фахівці, вони довершують роботу у Запоріжжі, і встановлять апарати. Василь Оскоріп обіцяє, що усі пацієнти з району отримуватимуть гемодіаліз тут, а також, можливо, і пацієнти з Чортківського та Борщівського районів.

Ольга КУШНЕРИК

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