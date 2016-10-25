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Керівництво військового коледжу розтринькало… 500 тисяч гривень

25/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

Zemanta Related Posts ThumbnailФахівці Держфінінспекції в Тернопільській області виявили порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 500 тис. гривень під час ревізії Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції в Тернопільській області.

Зокрема, у навчальному закладі не зменшували розміру стипендій учням, які забезпечені безоплатним харчуванням, що призвело до зайвих втрат бюджетних коштів на суму 154 тис. гривень.

Окрім того, на оплату праці з нарахуваннями незаконно витрачено 112 тис. гривень, на оплату газу за завищеними тарифами – 29,5 тис. гривень.

Виявлено також недоотримання коштів від проходження учнями виробничої практики, покриття за рахунок коштів загального фонду витрат спеціального фонду, порушення при використанні майна.

Крім цього, з обласного бюджету витрачено понад 280 тис. гривень на утримання понаднормативних посад та навчання учнів 9 класу, тоді як з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням базової загальної середньої освіти, коледж не атестований.

За допущення фінансових порушень на шістьох посадових осіб складено адмінпротоколи, до навчального закладу застосовано захід впливу – зупинення операцій з бюджетними коштами.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.

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Автор: on 25/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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