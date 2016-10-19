Кабмін запровадить 12-місячну розстрочку на комунальні платежі

Кабінет міністрів України вирішив запровадити 12-місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг для громадян, які не оформили субсидію. Про це сьогодні сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівниками профспілок.

«Будуть родини, які не можуть або не хочуть взяти участь у програмі субсидій. Ми запропонуємо їм інші варіанти. Ми провели обговорення з депутатами парламенту, членами коаліції і вирішили, що ми впровадимо 12-місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг для тих, хто не бажає отримувати субсидію», – наголосив він.

Нагадаємо, на засіданні фракції «Народного фронту» 17 жовтня було прийнято рішеннязапропонувати уряду запровадити розстрочку комунальних платежів на 12 місяців для громадян, що не підпадають під програму субсидій.

Джерело: УНН