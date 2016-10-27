Кабмін пропонує “відв’язати” мінімальну зарплату від окладів чиновників

Збільшення “мінімалки” пошириться на тих, хто отримує мало, – працівників від першого до сьомого тарифного розрядів.

Підняття мінімальної заробітної плати повинно передбачати “відв’язування” мінімальної заробітної плати від окладів чиновників, передає 112 Україна.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

“Відв’язування МЗП (мінімальної заробітної плати) від нарахувань на заробітну плату буде відповідати соціальній справедливості, механізм якої ми вводимо сьогодні в країні”, – заявив він.

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що відповідний законопроект буде внесений до парламенту після узгодження з профспілками, і там будуть зміни в цілу низку законодавчих актів.

“Якщо ми хочемо реально і серйозно підняти мінімальну заробітну плату, потрібно ухвалити політичне рішення в парламенті, відв’язавши мінімальну заробітну плату від окладів чиновників. Це буде дуже цікаве тестове завдання для народних депутатів. Ми розуміємо, якщо ми це робимо, то ми не можемо вдвічі підняти посадовий оклад судді, посадовий оклад працівника НАБУ і низки інших чиновників, які мають оклади, прив’язані до мінімальної заробітної плати”, – пояснив він.

Рева зазначив, що мінімальну зарплату можна підняти вдвічі для тих, хто отримує мало. Якщо говорити про бюджетну сферу, то йдеться про працівників від першого до сьомого тарифного розрядів. У них сьогодні заробітна плата менша, ніж 3,2 тис. грн.

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