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Кабмін “поповнив” соціальний кошик

08/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

813Уряд затвердив нові набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів і послуг.

У річну норму включили 99 кг хліба. Відповідна постанова з’явилася на сайті Кабміну.

Скасовані норми, які діяли з квітня 2000 року. До річної норми включили 99 кг хліба, 4 кг макаронів, 9,4 кг борошна та 7,1 кг круп. Серед овочів у новому соціальному кошику – 95 кг картоплі, 25 кг огірків та помідорів, 9 кг моркви, 9 кг буряку, 9,1 кг цибулі, 900 г часнику на рік.

У соціальному кошику містимуться також 60 кг свіжих фруктів та 4 кг сухофруктів. У річній нормі також вказали 24 кг цукру і 13 кг солодощів. На рік передбачене вживання 16 кг яловичини, 8 кг свинини, 4 кг субпродуктів, 14 кг птиці, 2 кг сала, 9 кг ковбасних виробів, 7 кг свіжої і свіжомороженої риби, 4 кг оселедців, 2 кг рибних продуктів.

Серед іншого, новий соціальний кошик передбачає придбання 6 книжок на рік, однокамерного холодильник на 15 років, телевізора LED на 10 років і годинника на 6 років.

Із 1 січня 2017 року уряд планує вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату — до 3200 грн. Також скасують прив’язку посадових окладів до неї.

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Автор: on 08/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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