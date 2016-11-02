Юрій МАЛЮТА: «Усе краще зі світового досвіду – на нашому підприємстві»

У найближчий понеділок ТОВ «Агропродсеровіс інвест», яке очолює відомий організатор хліборобської справи Юрій Малюта, відзначає своє перше десятиліття. Нині його колектив обробляє майже 5 тисяч гектарів орних земель у дев’яти селах Козівського і Тернопільського районів та домагається вагомих результатів у рослинницькій і тваринницькій галузях.

У далекому 2006 році попередником цього нині успішного агропідприємства було занедбане господарство «Зірка». Його керівництво мало на меті віддати на забій останню худобину із ферми, а відтак похоронити тваринництво у Козлові взагалі. Така перспектива стривожила пайовиків і вони забили на сполох. Тож районне начальство почало шукати нового директора для селянської спілки.

На третіх зборах пайовиків хліборобам Козлова керівники компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський та Андрій Баран представили свого партнера – молодого Юрія Малюту, який уже мав досвід відповідальної праці на Мишковицькому спиртозаводі та Тернопільському цукрозаводі.

У спадок новому керівнику перейшло 311 голів ВРХ, з них 130 малопродуктивних корів і 240 гектарів озимини, майже половину з яких довелося переорати. Тож земельний банк щойно створеному підприємству довелось формувати практично з нуля. Першого року зібрали півтори тисячі гектарів, а завдяки напрочуд теплій зимі ще до 25 січня виорали більше половини орендованих площ. Технікою тоді допомогли партнери з «Агропродсервісу». А Козівський цукрозавод виділив мінеральні добрива під майбутній урожай буряка.

Де є виробництво, оживає село

«У грудні того ж року, – розповів директор підприємства Юрій Малюта, – ми вже почали доїти корів. У мене досі зберігся зошит, в якому зафіксовані результати. У перший день ми отримали 592 літра, або ж по 4,5 літра молока на 1 корову. Аби зрозуміти контраст між минулим і сьогоденням, варто сказати, що нині надої на одну корову становлять 18 літрів, за один день господарство продає майже вісім тисяч кілограмів молока. А вже наступного року тваринники з Козлова мають намір довести річний надій на корову до 6,5 тисячі літрів».

А в 2006-му перед підприємством стояло банальне питання: втримати тваринництво як галузь. Смішно сказати, але не було навіть соломи, не кажучи вже про високоякісні концентрати для годівлі корів. Тоді виручив добрий сусід, керівник господарства «Слава» Василь Кривко. Він фактично подарував одну скирту соломи. І за рахунок неї «Агропродсервіс інвест» таки перетримав худоби аж до весняного випасу.

Сьогодні високотехнологічна тваринницька галузь агропідприємства – одна з кращих на Тернопільщині. Тут налічується майже 1200 голів ВРХ, а наступного року місцеві тваринники матимуть півтисячі дійних корів. Уже цьогоріч на Хмельниччині придбали 80 голів голштиської породи, яка генетично на порядок краща від наявного стада. У подальших планах – придбання високопродуктивної ВРХ з Польщі і Данії.

У наступні два роки мають намір збудувати ще два тваринницьких комплекси по 500 голів дійного стада у Таурові та Великій Плавучі. Спорудження фермських приміщень у різних населених пунктах має свій резон. За словами Юрія Станіславовича, до цього слід підходити досить зважено, оскільки велика концентрація тварин на одному місці спричиняє ризики і для виробництва, і для забруднення навколишнього середовища. А відносно невеликими фермами створюємо робочі місця для місцевих людей. А там, де є виробництво, оживає село.

Принагідно варто зазначити, що справжнім генератором тваринницької галузі в «Агропродсервіс інвесті» є команда висококваліфікованих спеціалістів, яку очолює талановитий Юрій Недря з великим досвідом роботи у тваринництві на півдні України. Буквально днями в його команду влився головний технолог Микола Пасіцький, котрий також пройшов школу на кращих комплексах галузі. Добре зарекомендував себе у тваринництві молодий ветлікар Володимир Сергеєв. Він у Козлові четвертий рік, за сумлінну працю керівництво підприємства уже забезпечило його житлом. А це, як відомо, важливий елемент закріплення кращих кадрів на виробництві і відповідно стимул для інших. Мовляв, по праці честь і шана.

Від чотирьох центнерів – до трьох тонн

У рослинництві команда Юрія Малюти реально починала діяльність зі 140 гектарів збереженої озимої пшениці і довір’я людей. Попередники нинішнього агропідприємства-ювіляра видавали за оренду паїв по 4 центнери, прямо скажемо, не найкращого зерна. А керівництво «Агропродсервіс інвесту» тільки за перший рік свого господарювання видало пайовикам по одній тонні, наступного року – по 1200 кг. А сьогодні в розрахунку на цей же пай виплачують до трьох тонн добірного зерна.

«Можливо, це амбітно, але секрет стрімкого поступу криється у запроваджені сільськогосподарських інновацій, – каже Юрій Малюта. – Нині усе краще зі світового аграрного досвіду використовуємо на нашому підприємстві. Маю на увазі технології, насіння і техніку. А щоб усе максимально ефективно працювало на загальний результат, дбає досвідчений агроном і мудра людина Юрій Гринда. Уже третій рік поспіль він повністю опікується рослинницькою галуззю. До речі, Юрій Анатолійович не тільки сам вчиться, до нього вже й молодші колеги приїжджають за досвідом».

Його злагоджена команда навчилася вирощувати стабільно високі врожаї, незважаючи на серйозні погодно-кліматичні зміни. Скажімо, зернова група разом з кукурудзою загалом видає по 8 тонн з гектара. Ранні зернові – по 71 ц/га, а це приблизно на 6 центнерів більше від минулорічного показника.

Правда, кардинальних змін у технологіях обробітку грунту, про що нині особливо багато говорять деякі фахівці, агрономічна служба «Агропродсервіс інвесту», навіть за цих екстремальних погодно-кліматичних умов поки що не практикує, оскільки, як бачимо, засушливі періоди в останні тижні жовтня змінила щедра дощова смуга. Отож, з експериментами тут поки що не поспішають.

Окрему думку в агропідприємстві мають і з приводу цукрового буряка. Як вважає Юрій Станіславович, ця культура на сьогодні не є стабільною і більш ризикована за інші, оскільки бурякосіючі господарства значною мірою залежать від монополіста – переробника цукросировини. А відтак, директор переконаний, що ефективну економіку творять перевірений часом набір культур у чітко налагодженій сівозміні, досвідчена команда і стабільність виробництва. Від останньої походить і турбота про соціальний розвиток сіл, де агропідприємство орендує землю. На рахунку добрих справ підприємства-ювіляра – допомога сільським громадам, навчальним закладам, ремонт доріг, турбота про соціально-незахищених пайовиків та воїнів АТО. Черговий соціальний проект – облаштування бруківкою прилеглої території до кожного сільського храму. Цю масштабну роботу, яка загалом оцінюється у понад два гектари загальної площі, керівник господарства планує завершити уже наступного року.

Потужною буде ріка майбуття

Злагоджена високопродуктивна робота на загальний успіх і чітке планування дають змогу «Агропродсервіс інвесту» прогресувати й за всіма іншими напрямками діяльності. Приміром, тут взяли курс на системне оновлення машинно-тракторного парку. Торік придбали зернозбиральний комбайн «Клаас», цього року – самохідний обприскувач, тристасильний трактор «Кейс» та кормозбиральний комбайн «Ягуар».

Поповнюється молодими кадрами й півторасотенний колектив підприємства, середній вік якого сорок років. Днями у нього влилися молоді механізатори з Козлова Роман Лисак і Павло Малахівський. А якщо дружній колектив агропідприємства наповнюють молодечі струмки, значить потужною буде ріка його майбуття.

Богдан НОВОСЯДЛИЙ

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