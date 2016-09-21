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Юлія ТИМОШЕНКО: «Коли вивчаєш минуле, то дуже добре розумієш, які виклики на тебе чекають у майбутньому»

21/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

2033Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко відвідала Міжнародний книжковий форум видавців та ярмарок народних майстрів, а також взяла участь у презентації книги «День гніву» Юрія Косача.

16 вересня лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко відвідала Форум видавців у Львові. «Тут – душа України, серце України, інтелект України, тут – майбутнє України, – сказала політик під час брифінгу. – Сьогодні я щаслива, тому що побачила багатьох людей, які на руках тримають Україну. Які дають їй сили. Які є і були багато років славою України. Я вірю у майбутнє української нації, хто б що не казав. Нині складні часи, але нам треба робити висновки і йти вперед, не зупиняючись. Коли країна переживає не найкращі, дуже складні часи, кожному з нас треба шукати джерело натхнення, джерело сили і волі. Таке джерело сили й волі – на Форумі видавців у Львові. Бо коли вивчаєш минуле, то дуже добре розумієш, які виклики на тебе чекають у майбутньому».

Ю.Тимошенко переконана, що на такому заході мали би бути всі політичні лідери: Президент, Прем’єр-міністр та інші. Влада мусить розуміти, що перемагати ворога, безумовно, можна зброєю, але потрібно перемагати ще й силою духу, впевненістю у своєму майбутньому і в сьогоденні, перемагати духовністю.

Лідер «Батьківщини» розповіла журналістам, що під час відвідин Форуму придбала дуже багато книжок і уточнила: «Всі гроші, які у мене були, я залишила тут. Це дуже важливий і корисний день у моєму житті», – зазначила Юлія Володимирівна.

Вона також підтримує ініціативу книговидавців про державне фінансування повного видання творів Івана Франка. «Нині настав час поставити це питання перед урядом, перед парламентом, і якщо держава цим опікуватиметься, це буде правильно», – зазначила політик.

На запитання щодо ситуації на сході України політик відповіла, що сьогодні для перемоги у війні потрібно кинути усі сили. «Ситуація на сході, ситуація в Криму – це війна. Війна проти України. Жорстока війна. Підступна війна. І мені здається, що ми не мусимо обдурювати ні світ, ні себе абревіатурами, на кшталт «АТО». Це – війна, і реагувати на неї треба, як на війну. І боротися треба, захищаючи свою землю, як на війні».

Тимошенко запевнила: бачить Україну переможницею у війні. Країною, яка відвоює свої цінності і свою землю.

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Автор: on 21/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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