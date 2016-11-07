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Є робота, є зарплата

07/11/2016 | Рубрика: Життя,Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

robota-275x179Військові-контрактники на Тернопільщині отримують 10 тисяч гривень

Громадяни, які служитимуть за контрактом у Збройних Силах України та складатимуть присягу в Тернополі отримають разову грошову допомогу — 10 тисяч гривень. Кошти виділяють з міського бюджету.
«Якщо раніше ці гроші виплачувалася лише тернополянам, то нещодавно були прийняті певні зміни. Тепер виплати здійснюватимуться всім громадянам, які призиваються через Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат не залежно від місця реєстрації», — пояснює військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату Микола Бойко.
До слова, одноразову грошову допомогу також виплачують Байковецька та Великогаївська громади. Гроші на виплати для контрактників передбачено й від районних рад Кременецького, Шумського та Гусятинського районів.
«Зараз здійснюється набір мотивованих громадян з четвертий квартал. Планове завдання по області виконано на 15 %, але до кінця поточного кварталу плануємо виконати його як мінімум на 70%», — повідомляє т.в.о. військового комісара Тернопільської області Олександр Скумбрій.
До слова, учасники АТО можуть заключати контракт на 6 місяців.

Довідково:

На службу за контрактом у Збройних Силах України запрошують тернополян та мешканців області віком від 18 до 60 років. Мінімальний термін проходження контракту – 3 роки, максимальний – до 5 років. Військовослужбовцям-контрактникам держава гарантує соціальний пакет, достойну та своєчасну зарплатню.
Орієнтовний розподіл грошового забезпечення для військовослужбовців які уклали контракт з ЗСУ:
–         Стрілець – 7 003 грн.;
–         Старший стрілець – 7 499 грн.;
–         Водій – 7 098 грн.;
–         Радіотелеграфіст – 7 145 грн.;
–         Командир відділення – 8 034 грн.;
–         Командир взводу – 9 500 грн.;
–         Командир роти – 11 000 грн.

Сайт ОДА

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Автор: on 07/11/2016. Категорія: Життя, Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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