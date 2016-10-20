Є результати у боротьбі з незаконними рубками

Т.в.о. голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич повідомила, що за третій квартал поточного року вдалося суттєво скоротити темпи зростання незаконної вирубки лісу.

«Динаміка оптимістична. Завдяки збільшенню та посиленню рейдів лісової охорони почали активніше виявляти незаконні рубки. За 9 місяців 2016 року їх обсяг становив трохи більше 20 тисяч кубометрів», – написала Христина Юшкевич на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що, порівняно з першим півріччям 2015 та з 2016 років, був ріст незаконних вирубок на 36%, тоді як за 9 місяців збільшення відбулося лише на 15%. Тобто в динаміці є зменшення кількості незаконних рубок у країні.

За словами Христини Юшкевич, добрий результат за останні три місяці став можливим завдяки спільній боротьбі всіх відомств і громадськості. Вона також зазначила, що відомство стало відкритішим: «Нині інформація про лісові ділянки, де відбувається будь-яка вирубка дерев, та лісорубні квитки оприлюднюється на сайтах облуправлінь та лісгоспів».

Окрім того, т.в.о. голови Держлісагентства повідомила, що до правоохоронних органів передано майже 1400 справ, до відповідальності притягнуто понад 400 працівників лісової галузі, з них 56 – звільнені, щодо 50 осіб порушені кримінальні справи.

Прес-служба Держлісагентства

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