Якщо раніше люди зустрічалися на ринку, то сьогодні – у магазинах секонд-хенду

Знайти крамницю вживаного одягу у Тернополі – не проблема. Таких у місті вже більше сотні. Секонд-хенд за останні десять років здобув неабияку прихильність тернополян. У дні оновлення товару перед магазинами навіть вишиковуються чималі черги.

Покупців найбільше приваблюють якість продукції і помірні ціни. Якщо кілька років тому одягатися на «гуманітарці» було соромно, то сьогодні – звична річ. Тим паче, що ціни ростуть мало не щодня, а зарплати залишаються незмінними.

Місце зустрічі змінити не можна

Виявляється, тепер, щоб почути останні новини, завести нові знайомства та, врешті, щось придбати, люди йдуть не на ринок, а в магазини секонд-хенду. Про це, не соромлячись, тернополяни розповідають у громадському транспорті:

– Дивись, які джинси купила. Стан ідеальний, відразу й не скажеш, що вони з секонду. Правда?

– Гарні… Я також часто навідуюся у ці «бутики». Нещодавно навіть там чоловіку костюм купила. Ми обходили весь ринок, магазини в центрі, а те, що треба, знайшли на секонд-хенді. Там і персонал привітніший, і вибір кращий, та головне – ціни не кусаються.

Звідки цей одяг?

Із жінками важко не погодитися. Проте ми вирішили з’ясувати, звідки беруть цей одяг? Та чи не шкодить він нашому здоров’ю?

У крамниці секонд-хенду європейські речі потрапляють кількома шляхами. По-перше, з магазинів брендового одягу. Непроданий товар збувають спеціальним фірмам як сток. Його не слід плутати з секонд-хендом. Стоковою річчю вважають ту, яка не була ношена і має етикетку. Однак є випадки, коли магазини дорогих брендів, щоб не знецінювати вартість продукції свого виробництва, відрізають ярлики, і їхні вироби потрапляють на ринок «других рук». Інший вид збору вживаних речей – від людей, які вирішують позбавитися від непотрібного одягу, бо він виходить з моди, має дефекти чи просто набрид. Європейці здають свої речі за плату або задарма. Наприклад, у Бельгії та Німеччині, люди виносять свої речі на вулицю в домовлений час, щоб їх підібрали працівники фірми-збирача чи перекупники. Таким чином і потрапляє до нас одяг, взуття і навіть побутова техніка, які були в користуванні.

Зібрані речі сортують і піддають санітарній обробці, потім вони можуть іти на експорт.

Як обробити вживаний одяг?

Якщо ви купуєте речі в магазині секонд-хенду, не забувайте про правила безпеки. Відтак одяг варто ретельно попрати й попрасувати, бажано паровою праскою, адже при високих температурах бактерії та збудники інфекцій гинуть.

А ось щодо взуття, то можна скористатися таким методом: поміщаємо у поліетиленовий пакет взуття із вкладеним у нього тампоном, змоченим в будь-якому дезінфікуючому засобі, зав’язуємо і залишаємо на деякий час. Засіб випаровується, і таким чином створюється середовище для знешкодження бактерій.

Придбати дезінфікуючі засоби можна в аптеках або ж спеціалізованих магазинах. Значно важче продезінфікувати вироби зі шкіри й хутра. Аналогічна ситуація і з дитячими іграшками. Особливо м’якими. Малюки контактують з ними дуже тісно, а провести глибоку дезінфекцію у домашніх умовах вкрай важко.

Хто одягається в секонд-хенд?

Серед постійних клієнтів цих магазинів можна зустріти людей різних професій і матеріального достатку. Як розповіли ті самі балакучі жінки у маршрутці, вони неодноразово бачили відомих культурних діячів і навіть політиків. Звісно, останні шукають лише оригінальні брендові речі, які, коштують дорожче, але виглядають дуже ефектно.

Останнім часом з’явилися так звані «бутіки» секонд-хенду, в яких продають ношений одяг від найвідоміших дизайнерів. Зазвичай, саме у таких магазинах можна зустріти багато відомих людей.

Від редакції: Безумовно, кожен сам вирішує, де купувати одяг і скільки на нього витрачати грошей, проте секонд-хенд може стати оптимальним рішенням для багатьох українців під час фінансових труднощів. Головне – мати хороший смак і трохи уяви!

Наталя ЛУКІВ

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