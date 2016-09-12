Якщо хочеш стати поліцейським

12/09/2016 | Рубрика: Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

На Тернопільщині розпочався набір кандидатів на службу в поліцію

Усі бажаючі можуть ознайомитися з вимогами до кандидатів на службу в поліцію, необхідним пакетом документів, умовами та етапами відбору тощо, повідомляє “Досьє 102″

Запрошують на безстрокову службу на вакансії у Тернопільській області:

м. Бережани (Бережанський ВП):
слідчий: 3 вакансії

м. Бучач (Бучацьке ВП):
слідчий: 2 вакансії

м. Збараж (Збаразьке ВП):
слідчий: 1 вакансія

м. Зборів (Зборівське ВП):
слідчий: 1 вакансія

смт. Гусятин (Густинське ВП):
слідчий: 1 вакансія

смт. Козова (Козівське ВП):
слідчий: 1 вакансія

м.Ланівці (Ланівецьке ВП):
слідчий: 1 вакансія

м. Монастириська (Монастириське ВП):
слідчий: 1 вакансія

м. Підволочиськ (Підволочиський ВП):
слідчий: 1 вакансія.

м. Підгайці (Підгаєцьке ВП):
слідчий: 1 вакансія

м. Теребовля (Теребовлянський ВП):
слідчий: 3 вакансії

м. Тернопіль (відділ та відділення поліції в м.Тернопіль):
слідчий : 20 вакансій

м. Чортків (Чортківський ВП):
слідчий: 1 вакансія

Конкурс на всі зазначені вакансії проводиться у місті Тернопіль.

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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