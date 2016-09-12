Якщо хочеш стати поліцейським

Усі бажаючі можуть ознайомитися з вимогами до кандидатів на службу в поліцію, необхідним пакетом документів, умовами та етапами відбору тощо, повідомляє “Досьє 102″
Запрошують на безстрокову службу на вакансії у Тернопільській області:
м. Бережани (Бережанський ВП):
слідчий: 3 вакансії
м. Бучач (Бучацьке ВП):
слідчий: 2 вакансії
м. Збараж (Збаразьке ВП):
слідчий: 1 вакансія
м. Зборів (Зборівське ВП):
слідчий: 1 вакансія
смт. Гусятин (Густинське ВП):
слідчий: 1 вакансія
смт. Козова (Козівське ВП):
слідчий: 1 вакансія
м.Ланівці (Ланівецьке ВП):
слідчий: 1 вакансія
м. Монастириська (Монастириське ВП):
слідчий: 1 вакансія
м. Підволочиськ (Підволочиський ВП):
слідчий: 1 вакансія.
м. Підгайці (Підгаєцьке ВП):
слідчий: 1 вакансія
м. Теребовля (Теребовлянський ВП):
слідчий: 3 вакансії
м. Тернопіль (відділ та відділення поліції в м.Тернопіль):
слідчий : 20 вакансій
м. Чортків (Чортківський ВП):
слідчий: 1 вакансія
Конкурс на всі зазначені вакансії проводиться у місті Тернопіль.
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