Якою буде зима 2016-2017?

Щоб комфортно почуватися протягом зими, знати, коли треба одягатися тепліше, а коли можна зняти вовняний шарф, необхідно знати, якою буде зима. Отож, від яких закономірностей залежать довгострокові прогнози погоди та чого треба очікувати від примх природи?

Офіційні синоптики впевнені, що взимку очікується куди більший рівень морозів, ніж минулими роками. Зима також буде вологою, без жодних погодних катаклізмів.

Грудень

Як це часто трапляється на території Східної Європи останнім часом, зима прийде не одразу. Синоптики прогнозують затяжну осінь, дощитиме навіть на початку першого зимового місяця. Грудень буде достатньо теплим, в першій половині місяця передбачають аномально теплу для зими температуру (+7 градусів за Цельсієм).

У другій половині грудня на територію України прийде холодний циклон — температура опуститься до -3/-5 градусів і буде триматися до січня.

Січень

Першого тижня січня 2017 року очікується прохолодна погода, оскільки суттєвим буде вплив циклону останньої половини грудня. Температура триматиметься на рівні від -2 градусів уночі до -8 удень. Другого тижня варто очікувати на незначне потепління: вночі температура не буде опускатися нижче нуля, а вдень — нижче -4.

Третій та четвертий тижні місяця також не порадують теплом, стовпчик термометра перейде відмітку -6 градусів удень та -10 градусів уночі. Опадів не прогнозують, проте кінець місяця може принести сильні снігопади. Серйозних штормів і вітру природа також не планує. Загалом січень має минути спокійно і без великих несподіванок.

Лютий

Цей місяць буде достатньо теплим і м’яким. З 1 по 5 лютого температура вдень ще опускатиметься нижче мінус чотирьох градусів, проте вже з 6 числа денна температура стабілізується на рівні -1/0 градусів. Нічна температура становитиме -4/-7 градусів.

На другу половину лютого припаде чергове потепління, проте нічна температура становитиме близько -4 градусів, а денна деколи буде підійматись навіть на рівень +2 градусів.

Проте зимовими місяцями ця пора року не обмежиться. За прогнозами синоптиків, зима зсунеться на один місяць, і температура в березні так і буде коливатись між -2 градусами вночі та +2 – вдень. Добре, що рясних снігопадів не очікується, сила вітру також буде близькою до норми. Ураганні циклони на цей час над територією України не проходитимуть.

Що кажуть народні синоптики?

А вони попереджають: цьогорічна зима може бути затяжною і дуже холодною. За словами народного синоптика Леоніда Горбаня такі суворі зими бувають один раз на 32 роки. Тому українцям слід готуватися до недешевого опалювального сезону. Синоптик прогнозує, що з початку і до середини жовтня температура буде триматися на рівні +13/+14 градусів тепла. Перше серйозне похолодання надійде наприкінці другого осіннього місяця, а вже у листопаді слід готуватися до дощів зі снігом і морозу. Зима, за передбаченнями, буде не просто холодною, а лютою – з тридцятиградусним морозом і затримається до кінця березня.

Як бачимо, прогнози офіційних і народних синоптиків різняться. Тим цікавіше буде спостерігати, хто виявиться ближчим до істини. Ми ж даємо читачам різнопланову інформацію, аби були готовими до будь яких примх погоди.

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