Які результати показали тернопільські учні під час проведення ЗНО?

12/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Народний кореспондент,Новини,Освіта,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

09016Лише шість двохсотбальних результатів отримали учасники ЗНО на Тернопільщині. Однак загалом учасники цьогорічного тестування продемонстрували знання на такому ж рівні, як загалом по Україні або й на вищому.

Це, кажуть відповідальні за проведення ЗНО в області, доводить якісну роботу протягом року як самих учнів, так і їхніх вчителів.

– У серпні директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій на підсумковій прес-конференції представив результати учасників зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Там прозвучала фраза, що найкращі результати державної підсумкової атестації отримали випускники Києва, Львівської, Тернопільської та Харківської областей, – розповідає 20хвилин заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. – Отже, як бачимо, випускники нашої області з обов’язкових предметів – української мови і літератури, історії України чи математики показали одні з кращих результатів в Україні. Останні два предмети були на вибір.

Якщо ж говорити про ЗНО як вступний іспит у вищі навчальні заклади, то результати учасників – такі ж, як у середньому по Україні або навіть вищі.

– В Україні відсоток тих, хто не подолав пороговий бал з української мови і літератури – 9,1, в нашій області – 9,2, – продовжує пан Шайнюк. – Тих, хто має кращий результат, а саме від 160 до 200 балів, у нас більше, як в середньому по Україні. Так, у нас майже 38%, а по Україні – він трохи більший як 31. Якщо говорити про двохсотбальні результати з цього предмета, то маємо три результати: по 200 балів набрали учні з Бережанської школи №3, Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов та одна випускниця минулих років. Кращий результат, ніж у середньому по Україні, має Тернопільщина і з історії. Так, якщо говорити про результат від 160 до 200 балів, то в області відсоток тих, хто набрав, – 24,7. В Україні ж, за словами пана Шайнюка, цей показник заледве сягає 16. Тих, хто не подолав пороговий бал з цього предмета, що в області, що в Україні – по 13%. 200 балів з історії України отримав лише один учасник – учень Тернопільської школи №4.

– Щодо ЗНО з математики, то у нас не набагато, але нижчий результат, ніж у середньому по Україні, – додає Юрій Шайнюк. – Це пов’язано з тим, що в нас у 10-11 класах математику вивчають на стандартному рівні, на академічному. Мало таких закладів, де математику вивчали б поглиблено. Серед таких закладів – технічний ліцей Тернополя, і ще одна-дві школи в області.

Загалом, якщо говорити про двохсотбальників, то їх у нас порівняно з минулим роком поменшало. Основна причина, за словами Юрія Шайнюка в тому, що торік були дворівневі тести: базові і поглиблені. Тести базового рівня простіші, і діти складали їх на найкращий бал.

– Ми маємо шість двохсотбальних результатів, їх отримали п’ятеро учнів. Окрім 200 балів з мови та історії, маємо ще такий результат з хімії та біології. Їх отримав випускник Тернопільського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15?, – каже Юрій Шайнюк. – Якщо порівнювати з іншими областями, то, звичайно, лідером за кількістю 200-бальних результатів є Київ – 65, Львівська область має 37. Більше, ніж у нас, їх є у Дніпропетровській області, Київській, Одеській, Харківській і Чернігівській. Але зрозуміло, що навіть за кількістю учасників ЗНО ми не можемо конкурувати. Та ми перебуваємо у „золотій” серединці.

Щодо будь-яких рейтингів шкіл за результатами ЗНО, то пан Шайнюк радить ставитись до цього обережно. Каже, що не завжди за цим можна порівнювати якість знань, які отримують діти у школах. Окрім того, у навчальних закладах – різна кількість учнів-учасників ЗНО.

– Приміром, історія України була обов’язковим предметом на ЗНО, бо її результат йшов і як оцінка за ДПА в атестат, – додає він. – А дитина вступала в медичний, і їй треба було складати тести з біології та хімії. Тож щоб у школі отримати оцінку в атестат, вона виконувала завдання з першої частини зошита. Отримала 11 чи 12 балів, а за завдання з другої частини вона взагалі навіть не бралась. Але в сумі у неї за ЗНО з історії – низький бал.

Світлана Гривас, 20 хвилин

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Автор: on 12/09/2016. Категорія: Аналітика, Народний кореспондент, Новини, Освіта, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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