Яка ситуація щодо африканської чуми свиней на Тернопільщині?

Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії відбулося у Тернопільській обласній державній адміністрації. Під головуванням першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Івана Крисака.

Присутні розглянули ситуацію поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Україні, затвердили заходи щодо запобігання спалаху хвороби на території області та визначили співпрацю всіх зацікавлених служб у випадку підозри чи спалаху хвороби.

«Засідання Комісії є позаплановим, оскільки пов’язане із виявленими випадками АЧС в Рівненській та Волинській областях, що становить пряму загрозу занесення збудника й на територію Тернопільщини», — наголосив Іван Крисак.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія прийняла рішення вважати ситуацію щодо АЧС на території області загрозливою. Відтак на засіданні затвердили план спільних оперативних дій служб, які, у випадку спалаху африканської чуми свиней на території Тернопільської області, будуть задіяні у проведенні заходів з локалізації джерела збудника та ліквідації захворювання.

Основні рекомендації керівникам та власникам спеціалізованих свиногосподарств: забезпечити закритий режим роботи; обладнати перед входом у свинарники дезмати і регулярно заправляти їх дезрозчином; не підтримувати міжгосподарських зв’язків з регіонами, у яких зафіксовані випадки АЧС; не направляти на забійні підприємства свиней у регіони, де реєструвались спалахи АЧС; закупівлю свиней з-за меж області проводити лише після підтвердження епізоотичного благополуччя господарств–постачальників та територій тощо.

Головне управління Держпродспоживслужби в області повинне забезпечити моніторингові дослідження на африканську і класичну чуму свиней у господарствах та дикій фауні.

Також під час даного засідання підняли актуальне питання епізоотичної ситуації в Європі та світі нодулярного дерматиту та методи його профілактики. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія рекомендувала власникам господарств тварин, попередньо обробляти інсектицидами, або препаратами для відлякування комах (репелентами); при будь-яких симптомах пораження шкіри у тварин – негайно повідомляти спеціалістам державної служби ветмедицини; про наміри закупівлі худоби за кордоном заздалегідь ставити до відома територіальні органи Держпродспоживслужби України.

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