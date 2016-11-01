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Як зберігати часник узимку? 

01/11/2016 | Рубрика: Господар,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини |

скачанные файлы (1)Ця культура відома українцям здавна, адже має неабиякі лікувальні властивості й смакові якості. Тож дуже важливо зберегти їх до весни. Пропонуємо вашій увазі кілька порад щодо умов зберігання часнику.

Найсприятливіша температура у сховищі – від +1 до +3 °C. Якщо вологість повітря не перевищує 70%, часник майже не псується і зберігає всі корисні властивості.

Якщо у вас часнику багато і навесні ви хочете споживати його свіженьким, то пізно восени головки складіть у поліетиленові пакети, які зав’яжіть і загорніть у кілька шарів газети, потім закопайте на ділянці. За настання холодів накрийте це місце помідорним чи іншим бадиллям. Зрозуміло, споживати цей часник можна буде тільки навесні, коли зійде сніг і «схованку» можна буде відкопати.

Зручно зберігати головки часнику у щільно закритих капроновими кришками скляних банках, які попередньо стерилізують. При цьому можна пересипати цибулини борошном. Товщина верхнього шару борошна повинна бути не меншою 2 см.

У неглибокі дерев’яні з невеликими отворами ящики поміщають шар головок часнику і засипають крупною сіллю. Так заповнюють ящик. Замість солі можна використовувати суху тирсу. Добре зберігається часник і в сухому просіяному деревному попелі.

Також кладуть головки в полотняні мішечки. При зниженій вологості повітря їх пересипають цибулинням, а при підвищеній – торбину попередньо замочують у насиченому розчині кухонної солі і висушують. Сіль не тільки вбирає вологу з повітря, а й захищає часник від шкідників і хвороб.
Не слід тримати головки у поліетиленових пакетах. Це призведе до запрілості й загнивання.

Ще один цікавий спосіб: очищені зубчики складіть у банку, залийте олією і закрийте поліетиленовою кришкою з отвором, щоб часник «дихав». Поставте у холодильник. З часом олія набуде приємного запаху і смаку, а часник у будь-який час готовий до вживання.

Періодично переглядайте часник, щоби вчасно виявити ураження хворобами. Цвілі головки викиньте, а інші просушіть за температури від +35 до +40°C.

Якщо часник починає сохнути або проростати, зубчики потрібно очистити, промити і просушити. Потім їх ретельно подрібнити, викласти у скляні банки, щільно закрити кришками і помістити у морозильну камеру.

 

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Автор: on 01/11/2016. Категорія: Господар, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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