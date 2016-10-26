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Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені?

26/10/2016 | Рубрика: Економіка,Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

22002Про питання соціального захисту та енергоефективності в умовах реформування енергетичного сектору в Україні нещодавно йшлося під час семінару-тренінгу для журналістів західної України. Головними темами доповідачі обрали енергоефективність, як інвестицію в добробут українців та субсидії: міфи та реальність.  Адже питаннями механізму державної підтримки населення в умовах реформування тарифної сфери цікавиться нині чимало споживачів.

Житлова субсидія це цільова державна допомога, направлена на оплату житлова-комунальних послуг. Субсидія є адресною, тому що вона надається, сім’ям, домогосподарствам з урахуванням їх доходів. Субсидія є безповоротною. Існує міф, про те що субсидію доведеться повертати, що неможливо оформити житло у спадок, чи продати своє житло – це все не правда.

Для того щоб оформити субсидію, потрібно подати заяву і декларацію. Кожна українська сім’я вже отримала у поштову скриньку бланк Декларації про доходи, Заяви на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та інструкцію як їх правильно заповнити.

Готові документи можна: самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики; самостійно подати до сільських і селищних рад; надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання. відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua)

Протягом кількох тижнів днів з моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Субсидія безповоротно призначається на 12 місяців, а не на півроку, як було раніше. Вона автоматично перераховується на наступний термін вже без додаткових заяв. Ґрунтовні роз’яснення з приводу оформлення житлово-комунальних субсидій можна отримати у фахівців урядової гарячої лінії за номером 15-45.

Хто має право на субсидію? Субсидію може отримати більшість українських родин, якщо їх комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Є єдине обмеження в праві на субсидію у зв’язку з майновим станом – одноразова купівля товарів чи замовлення послуг на суму понад 50 тис. гривень.

На право призначення субсидії не впливає наявність майна, земельної ділянки, паю, корови, тощо… Призначення субсидії впливає на доходи. Якщо це майно приносить дохід (здається в оренду ), дохід буде врахований при розрахунку субсидії. На право призначення субсидії не впливають ні машини, ні кілька будинків. Але субсидія призначається лише на той будинок чи квартиру, де особа зареєстрована, на інші призначити не можливо.

Не впливає на право призначення субсидій наявність заборгованості по житлово-комунальних послугах, не впливає наявність депозиту. Відсотки від депозитів не враховуються до сукупного доходу і не впливають на субсидію. Купівля валюти не впливає також, навіть, якщо це купівля валюти на суму більше як 50 тисяч гривень.

Субсидія призначається лише за місцем реєстрації громадянина. Без реєстрації може бути призначена субсидія на підставі договору оренди. Комунальні послуги мають нараховуватись саме на ту кількість осіб, які орендують житлове приміщення. Також без реєстрації може бути призначена субсидія індивідуальним забудовникам, будинки яких не здані в експлуатацію, але врони оплачують вартість житлово-комунальних послуг.

Громадяни, які одержували субсидію протягом 2015-2016 рр., автоматично отримуватимуть її в наступному (2016-2017 рр.) опалювальному сезоні.

Якщо громадянин подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії – надання субсидії припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. Суму надміру нарахованої субсидії доведеться повернути. Держава допомагає оплатити житлово-комунальні послуги, але і накладає обов’язок – певну частину цих послуг одержувач субсидії повинен оплачувати.

Щомісячно має сплачуватись вартість фактично використаної послуги за мінусом розміру призначеної субсидії.   Якщо одержувач субсидії не сплачує за послуги, організації-надавачі послуг повідомляють про це орган соціального захисту. У такому разі надання субсидії може бути припинено, за виключенням випадків, коли несплата за послуги пов’язана із затримкою у виплаті заробітної плати, пенсії тощо.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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Автор: on 26/10/2016. Категорія: Економіка, Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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