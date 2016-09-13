Як перереєструвати авто, що належить декільком особам

Відповідно до постанови кабінету міністрів України № 1388 від 7 вересня 1998 року, транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС, повідомляє “Досьє 102″.
Транспортні засоби, що належать кільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), можуть бути перереєстровані на підставі письмової заяви за однією з таких осіб.
Перелік необхідних документів для фізичних осіб:
1. паспорт громадянина України;
2. індентифікаційний код;
3. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
У разі якщо автомобіль знятий з обліку
4. облікова картка.
Для юридичних осіб:
1. доручення на проведення реєстраційних операцій;
2. паспорт довіреної особи;
3. індентифікаційний код;
4. наказ на реєстрацію транспортного засобу;
5. свідоцтво про реєстрацію.
У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника повино засвідчуватись нотаріусом.
Також у графі “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів щодо іншого співвласника вноситься запис: (прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи) яка є співвласником.
Транспортні засоби, які належать фізичним особам – підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.
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