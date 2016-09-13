Як перереєструвати авто, що належить декільком особам

13/09/2016 | Рубрика: Життя,Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

avtoВідповідно до постанови кабінету міністрів України № 1388 від 7 вересня 1998 року, транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС, повідомляє “Досьє 102″.

Транспортні засоби, що належать кільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), можуть бути перереєстровані на підставі письмової заяви за однією з таких осіб.

Перелік необхідних документів для фізичних осіб:

1. паспорт громадянина України;

2. індентифікаційний код;

3. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

У разі якщо автомобіль знятий з обліку

4. облікова картка.

Для юридичних осіб:

1. доручення на проведення реєстраційних операцій;

2. паспорт довіреної особи;

3. індентифікаційний код;

4. наказ на реєстрацію транспортного засобу;

5. свідоцтво про реєстрацію.

У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника повино засвідчуватись нотаріусом.

Також у графі “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів щодо іншого співвласника вноситься запис: (прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи) яка є співвласником.

Транспортні засоби, які належать фізичним особам – підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

 

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Автор: on 13/09/2016. Категорія: Життя, Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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