Як отримати карту поляка, не маючи польського коріння

14/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

122122 вересня в Польщі вступили в силу зміни до низки законів, що регламентують перебування в країні іноземців з польським корінням, інформує  hromadskeradio.org

“Змінилися правила і можливості отримання карти поляка, — розповідає експерт з візового консалтингу Олександр Оськін. — Змінилася й швидкість і можливість набуття польського громадянства. За стандартами процедури, яка діяла до 2 вересня, українці могли отримати карту поляка лише пройшовши співбесіду в консульстві на території України і надавши повний пакет документів, що підтверджує їхнє польське коріння. Зараз незалежно від того, перебуває українець у Польщі чи в Україні, він може звернутися до одного з воєвод і, пройшовши цю процедуру там, отримати карту поляка на місці”.

За словами Олександра Осьокіна, українці отримують карту поляка, тому що це дає їм певні преференції і переваги в Польщі. Власник карти поляка має право на безкоштовну медицину і освіту в Польщі. Також вони можуть працювати в Польщі без окремого договору.

Експерт каже, що шанс отримати карту поляка є не тільки у людей, що можуть документально підтвердити польське коріння.

“Законодавство Польщі передбачає, що ви можете звернутися до однієї з польських організацій в Україні, відпрацювати на її благо 3 роки, отримати рекомендацію і вже з нею пройти співбесіду, — каже Олександр Оськін. — Є Федерація польських організацій України і Союз поляків України. Якщо ви долучитесь до роботи цих організацій, у вас є шанс отримати карту поляка на основі рекомендації”.

Нагадаємо, зміни до закону про Карту поляка увійшли в дію у п’ятницю, 2 вересня. За новими правилами, також буде передбачено фінансову допомогу для членів родин особи, що має такий документ.

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Автор: on 14/09/2016. Категорія: Аналітика, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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