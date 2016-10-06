Як непрацюючій особі збільшити страховий стаж?

З 2004 року в Україні запроваджено принцип пенсійного страхування, відповідно до якого пенсія залежить від страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачено обов’язкові платежі.

Статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено умови призначення пенсії за віком, згідно з якими громадяни України мають право на пенсійне забезпечення після досягнення ними пенсійного віку та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Відповідно до статті 24 цього Закону страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. При цьому, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми мінімального страхового внеску.

Страховий стаж з січня 2004 року обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності зазначеного Закону.

Статтею 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” передбачена можливість отримання страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, шляхом сплати єдиного внеску на добровільних засадах.

Право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні мають члени фермерського господарства/особистого селянського господарства, а також особи, які досягли 16-річного віку і не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників єдиного внеску. Для укладення договору незастрахованій особі необхідно подати до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем проживання:

– відповідну заяву за встановленою формою,

– копію документа, що посвідчує особу,

– документ, що підтверджує членство у фермерському/особистому селянському господарстві,

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копію трудової книжки (у разі наявності).

Договір про добровільну участь укладається на термін не менше одного року, при цьому за окремим договором можна здійснити одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року.

Розмір внеску визначається в Договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок. З 1 січня 2016 року – це 22% від мінімальної заробітної плати, установленої на дату укладення договору.

Розмір мінімального страхового внеску з 1 травня 2016 року становить 319 грн., з 1 грудня 2016 року – 352 грн.

Ніна БАНЗЕРУК, перший заступник начальника Тернопільського об’єднаного управління ПФУ в області

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