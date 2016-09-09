Як Любов Яворівська об’єднала схід і захід

На запрошення голови міської громадської жіночої організації «Козачка» Любові Яворівської до Тернополя завітала делегація представників козацького руху з Миколаївщини (Вознесенськ, Воскресенськ), з Гайворона Кропивницької (колишньої Кіровоградської) області, Одеси. Участь у заходах також взяли члени Міжнародної громадської організації «Лицарський орден українського козацького братства імені Святого Миколая».

Гості відвідали музей політв’язнів, де екскурсію провів генерал-осавул, старший науковий співробітник музею Орест Савка. На день міста гості побували на святкових урочистостях і зі сцени привітали керівника Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» Володимира Грицая з ювілеєм. Марина Джус із Кропивницького присвятила цій події свої вірші. Завдяки педагогу Надії Купині гості зі Сходу відвідали всі храми міста.

У приміщенні крайової організації Народного Руху України відбувся круглий стіл за участю гостей і представників Тернопільського коша Українського козацтва імені Дмитра (Байди) Вишневецького. Подружжя Марини й Петра Джусів – справжній взірець козацької сім’ї із Гайворона – урочисто передали коровай від свого міського голови – тернопільському. Унікальність короваю у тому, що він спечений із борошна, яке спеціально з такої нагоди доставлене з Тернополя, Миколаєва, Кропивницького та Одеси.

На думку Любові Яворівської, котра має статус генерала-осавула, козацтво – унікальне явище, перед яким стоїть величезне завдання: зберегти національну ідею і державність. Чоловік пані Люби був отаманом Тернопільської, Донецької, Миколаївської областей. Останнім часом вони жили в Новоазовську, де їх застала війна. Чоловік Віталій Ракуленко – ідеолог і засновник Міжнародного лицарського ордену ім. Святого Миколая. Працював у канцелярії Українського козацтва в Києві і розробив концепцію «Козацька модель демократії». Після його смерті Любов Яворівська успадкувала в Ордені титул Велика княгиня.

Присутні ознайомилися із виставкою життєдіяльності світлої пам’яті Віталія Ракуленка під символічною назвою «Українське козацтво разом: на Тернопільщині та східних областях». Молитвою вшанували пам’ять громадського діяча й політика В’ячеслава Чорновола.

У роботі круглого столу взяв участь Володимир Мосейко – генерал-хорунжий (Тернопільський Кіш Українського козацтва імені Дмитра (Байди) Вишневецького та його побратими, депутат Дрогобицької міської ради Марія Вітульська.

У телефонному режимі учасників святкової зустрічі привітав Євген Дзюба з Луганщини, який представляє там «Просвіту» і козацький осередок. Справжньою окрасою заходу були пісні у виконанні Євгенії Шевчук, Марії Кравченко, Ярослави Декалюк й Ігоря Вовчака. На завершення учасники зустрічі мали добру нагоду посмакувати смачним кулешем із польової кухні, яку тернопільські козаки організували на подвір’ї вищезгаданого музею.

До слова, Любов Яворівська хвилювалась, що за вісімнадцять років її відсутності у місті, не зможе влитися у русло тернопільського життя. Але яким було її здивування, коли голова крайової організації НРУ Анатолій Вихрущ відразу пішов назустріч і запропонував провести захід у приміщенні Народного Руху.

Валентина СЕМЕНЯК

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