Як харчуватись, щоб “не набрати” зайву вагу в осінньо-зимовий період

Відомо, що восени наш організм перелаштовується на холодну пору року. Тому змінюються й гастрономічні вподобання, вже хочеться чогось поживнішого. У такий спосіб організм намагається накопичити енергію, яка буде потрібна взимку. Проте це може спровокувати появу зайвих кілограмів.

То якими є секрети складання раціону восени?

– Енергетична цiннiсть обраховується в кiлокалорiях. Найбiльше калорiй в легкозасвоюваних вуглеводах, найменше — в овочах (в капустi та огiрках практично нема вуглеводiв), — пояснює Звенислава Костур, лiкар-гастроентеролог.

Загалом вуглеводи можуть бути легко-, середньо- та низькозасвоюваними. Що залежить вiд кiлькостi крохмалю й цукрiв. Наприклад, середнiй термiн розкладу в органiзмi мають кашi, такі як кукурудзяна, ячмiнна, вiвсяна, гречана. Менше вуглеводiв у буряку, морквi, яблуках. Зовсiм мало вуглеводiв у несолодких овочах, мова про всi види капусти, редьку, редиску, брюкву, мiнiмальна кiлькість — у м`ясi та рибi.

Жири мають високу калорiйнiсть. Але якщо мова про продукти, багатi на рослиннi жири (квасоля, горох, соя), у них – низька калорiйнiсть.

Людям, що прагнуть підтримувати вагу або навіть схуднути, треба бiльше споживати продуктiв з низькою енергетичною цiнністю. Бо при їх травленнi видiляється невелика кiлькiсть глюкози. Отож мова про овочi, олiю, селеру, петрушку. Але при цьому треба зважати й на харчову цiннiсть продуктiв.

– Що ви маєте на увазi?

– Кожен продукт має незамiннi для органiзму складники: вiтамiни, амiнокислоти (матерiал для будови клiтин), жири (без яких не можуть засвоїтись жиророзчиннi вiтамiни А, Е, D). Примiром, у хлiбi мiститься основний запас вiтамiнiв групи В, в маслi та олiї — основний запас вiтамiнiв А та Е.

Якщо ви оберете знежирену дiєту, це може призвести до порушення функцiї жовчевого мiхура, бо без жиру не видiляються жовчеві кислоти. Якщо зовсiм не вживати яйця чи сир, є ризик розвитку важких хвороб нервової системи, бо без жирiв вмирають нервовi клiтини.

В Америцi пiд час боротьби з ожирiнням та вiдмови вiд жирiв швидко почала розвиватись хвороба Альцгеймера. За таких умов підвищується ризик розвитку рахiту, курячої слiпоти. А при вiдмовi вiд молочних продуктiв збільшується загроза розвитку остеопорозу (крихкiсть кiсток). У м`ясi та рибi є незамiннi амiнокислоти й хiмiчнi сполуки, що необхiднi для будiвництва м`язiв серця, скелету, ниркової та печiнкової тканин, головного мозку.

– Отже треба їсти все?!

– Дотримуватись котроїсь із виснажливих дієт, неправильно. Якщо дбаєте не лише про свою фігуру, але й про здоров`я, слід покращити фiзичну активнiсть, зменшити розмiр порцiй. Їжа має бути здоровою, в раціоні повинні бути всі необхiднi організмові компоненти. І, до речі, якщо іноді захочеться з`їсти сала (це характерне бажання для холодного періоду), не відмовляйте собі, у невеликих порціях цей продукт дозволено вживати навіть при дієтах для схуднення.

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