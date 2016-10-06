Як “докупити” пенсійний стаж

Українці, які найближчим часом вийдуть на пенсію, повинні мати не менше 15 років страхового стажу. Тепер така норма є обов’язковою, оскільки без стажу пенсію не виплачуватимуть, а залишать лише соціальну допомогу, яка значно менша.

Проте багато громадян не знає, що соціальний стаж можна легально “докупити”, сплативши мінімальний (чи, за бажанням, більший) єдиний соціальний внесок у податкову інспекцію. Але ця послуга не з дешевих, адже мінімальний ЄСВ за місяць становить 319 грн., за рік – 3828 грн. Згідно з діючим законодавством, ЄСВ із зарплати працюючого не знімається: його сплачує роботодавець.

Як відомо, за наявності 15 років страхового стажу пенсія виплачується у розмірі від 949 грн.

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