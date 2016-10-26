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Як чиновники Тернопільщини поспішають оприлюднити свої декларації

26/10/2016 | Рубрика: Економіка,Народний кореспондент,Новини,Податки,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

електронні декларації25 жовтня 2016 року в приміщенні готелю «Тернопіль» відбулась прес-конференція представників антикорупційної Коаліції «Чесна влада – багата Держава».

Керівник організації «Нівроку» Олександр Домбровський повідомив про діяльність  Коаліції по моніторингу паперових та електронних декларацій керівників органів влади і місцевого самоврядування  Тернопільщини.

Керівник проекту «Громадська антикорупційна кампанія з перевірки декларацій посадових осіб органів місцевої влади Тернопільської області» Ольга Мазаєва розповіла про те, що із 80 осіб, що підпадають під даний моніторинг, станом на 23.00 24 жовтня подали декларації в електронному виді лише 17 чоловік, що становить лише 21% (в два рази гірше від середнього по Україні). Слід відзначити, що лідером із подачі електронних декларацій є Зборівська РДА, де і Голова і його заступники першими подали свої дані. Також вчора до них приєднались і керівництво Заліщицької РДА. Із перших осіб області єдиним хто подав декларацію є Голова обласної Ради Овчарук Віктор Вікторович (дата подання 24.10.2016). Сподіваємось, що це стане хорошим сигналом і для решти очільників області, районів і міст.

Ми сподіваємось , що неподання електронних декларацій всіма, хто зобов`язаний це зробити викликане їхньою зайнятістю, а не бажанням щось приховати чи проігнорувати вимоги закону. Тим більше, що за не подання декларації передбачена кримінальна відповідальність.

Експерт проекту, голова ТМГО «Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь» Іван Марчук відзначив, що за місяць, що минув значно покращилась ситуація з відкритим доступом до декларацій на сайтах органів влади та місцевого самоврядування. Зокрема майже всі районні ради вже мають веб-сторінки. Не вдалось знайти лише сторінок Монастирської та Шумської районних рад. Нажаль, інформація про декларації керівництва на багатьох сайтах порозкидана по різних темах: «керівництво», «публічне інформація», «боротьба з корупцією», «очищення влади» тощо. Слід відмітити , що найзручніше інформація викладена на сайті Тернопільської міської Ради, де на головній сторінці є окремий розділ «Декларації».

Експерт проекту, Регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області Володимир Шевченко звернув увагу на те, що до цього часу не всі органи влади і місцевого самоврядування виконують норми Закону України «Про доступ до публічної інформації». Так, із 14 запитів, що були направлені з проханням надати декларації керівництва 2 були  взагалі проігноровані (Шумська районна рада і Монастирська РДА), а в трьох було відсилання на сайт, що вважається неправомірною відмовою у доступі до інформації (Кременецька РДА, Кременецька районна рада і Підволочиська районна рада). На цих порушників Закону, вже направлене звернення до Секретаріату Уповноваженого із проханням притягнути винних осіб  до адміністративної відповідальності.

В заключному слові Ольга Мазаєва виявила надію, що посадові особи органів влади, які підпадають під моніторинг, будуть йому сприяти, щоб слово «чиновник» не викликало у громадян  асоціацію з словом «хабарник».

Якщо Вам відомі факти або є в наявності документи які підтверджуютьневідповідність стилю життя чиновників чи приховані ними доходи просимо повідомлятина електронну скриньку zdajchinovnika@gmail.com , 

 на телефон «Гарячої лінії» 0352 42 01 32
або у Facebook спільноту «Здай чиновника».

 

Компанія «Громадська антикорупційна кампанія з перевірки декларацій посадових осіб органів місцевої влади Тернопільської області» здійснюється Творчим молодіжним об’єднанням «Нівроку» , що фінансується  Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

 

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Автор: on 26/10/2016. Категорія: Економіка, Народний кореспондент, Новини, Податки, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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