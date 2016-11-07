Яблунівський протитуберкульозний дитячий санаторій працюватиме далі?

Під час сесії Тернопільської ОДА розглянули питання про закриття Яблунівського обласного комунального протитуберкульозного дитячого санаторію. Згідно рішення проблему вивчатимуть детальніше, відтак буде створена робоча група, яка ще раз ознайомиться з усіма документами.

Як кажуть активісти “Правого Сектору”, які нині зранку відвідали сесію в ОДА, спочатку охорона не хотіла пускати їх до зали, пояснюючи це тим, що там немає місця. Однак коли небайдужі громадяни, колектив та правосекторівці потрапили в середину, всі змогли спокійно розміститися.

Частина протестувальників вишикувалася із плакатами біля стола президії, решта у секторі для гостей. За домовленість з Віктором Овчаруком один з протестувальників зміг виступити з трибуни.

Депутати відклали прийняття цього рішення і заявили, що з понеділка буде створена робоча група з вирішення цього питання.

—”Правий Сектор” Тернопільщини буде продовжувати відстоювати Яблунівський обласний комунальний протитуберкульозний дитячий санаторій. Адже діти це наше майбутнє, – зазначають активісти.

Нагадаємо що Обласний комунальний дитячий протитуберкульозний санаторій в селі Яблунів Гусятинського району вже діє 50 років. Заклад розташований на великій території у мальовничій місцевості в колишній панській садибі.

Останніми роками санаторій переживає важкий період. Лікарі з районів відправляють на лікування в санаторій все менше й менше дітей. Влада виділяла кошти лиш на такі статті як зарплата працівникам та енергоносії. Хоча статистика показує, що в Тернопільській області кількість хворих на туберкульоз дітей зростає.

Цього року почалася активна кампанія проти санаторію та працівників. Активісти вважають, що старовина будівля і мальовничі краєвиди зацікавили когось із чиновників, тому й заклад закривають. Наразі питання залишається відкритим.

Джерело: Доба

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