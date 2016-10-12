Із кого почнеться підвищення пенсійного віку

Останнім часом у засобах масової інформації частенько обговорюють пенсійну реформу. Експерти сходяться на думці, що підвищення пенсійного віку неминуче. І це, буцім, вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ). Чи так це? І чи справді пенсійний вік збираються підвищувати?

Звернемося до людей компетентних. 5 жовтня в ефірі телеканалу «UA: ПЕРШИЙ» віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що ні в меморандумі з МВФ, ні в уряді про підвищення пенсійного віку нині не йдеться. Це питання можна буде розглядати лише після підвищення якості і тривалості життя українців.

– Наша позиція абсолютно чітка і принципова – сьогодні ми не підемо на підвищення пенсійного віку для наших співгромадян. Це питання можна буде розглядати лише у перспективі: після того, коли ми підвищимо рівень і якість життя українців, а найголовніше – різко збільшиться тривалість життя в нашій країні, – наголосив віце-прем’єр-міністр.

Чотирма днями пізніше міністр фінансів України Олександр Данилюк був уже не таким категоричним. За його словами, нинішня пенсійна система України потребує стабілізації.

– Не хочу посилатися на МВФ, однак це просто об’єктивно необхідно зробити, бо люди мають отримувати гідні пенсії через рік, через два або три. Це – наше зобов’язання, – зазначив міністр.

Щодо розмов про підвищення пенсійного віку, міністр наголосив, що нині майже в кожній країні підвищують пенсійний вік і це відображає демографічні зміни. Така потреба є і в Україні. Коли і на скільки – то вже інше питання, тому що наша пенсійна система має інші проблеми, крім пенсійного віку. І треба комплексно їх вирішувати, підсумував міністр фінансів. Він вважає, що все зроблене піде на користь людям.

Даруйте за деталізацію, але 4 жовтня експерти серйозного аналітичного сайту «Економічна правда» поділилися з читачами цікавою інформацією: Україна зобов’язується перед Міжнародним валютним фондом до кінця 2016 року ухвалити закон про поступове підвищення пенсійного віку. Про це йдеться в тексті меморандуму співпраці України з МВФ. Європейські фінансисти зазначають, що для того, аби зменшити дефіцит Пенсійного фонду, Україна повинна до кінця грудня 2016 року затвердити зміни до пенсійного законодавства.

Зокрема, влада повинна поступово врегулювати вік виходу на пенсію і продовжити скорочення можливості для дострокового виходу на пенсію, посилити критерії мінімальної пенсії.

Також, згідно з меморандумом, Україна має забезпечити відсутність привілеїв для будь-якої професії (за винятком військових) і розширити базу для внесків у систему соціального забезпечення.

Крім того, забезпечити справедливий податковий режим пенсій і заохочувати декларування фактичних доходів.

Україна зобов’язалася також з 2017 року зайнятися забезпеченням підвищення пенсій за рахунок внесків.

Як відомо, під ці зобов’язання 14 вересня Міжнародний валютний фонд вирішив спрямувати в Україну третій транш кредиту в розмірі 1 млрд. доларів за програмою розширеного фінансування EFF.

Європейці розповіли детальніше, що мало би відбуватися з пенсійним віком в Україні. Кілька днів тому директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен зізнався, що питання пенсійної реформи і надалі обговорюватимуть в рамках подальшої взаємодії Міжнародного валютного фонду і України, а підвищення пенсійного віку є дуже важливою частиною цього процесу.

На запитання, який пенсійний вік для українців усе ж хочуть бачити у Фонді, Томсен відповів:

– Першими кроками може стати підвищення віку виходу на пенсію для кількох пільгових категорій, тобто тих, які виходять за рамки загальних умов і мають особливі привілеї.

Що ж, це добре, хоч Європа вчить українських високопосадовців не думати про власні привілеї, позбуватися їх заради кращого життя простих громадян. Так, Європа вчить. Але чи до наших чиновників доходить? Днями Рада суддів України затвердила новий порядок компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів. Організація похорону, викопування могили, встановлення пам’ятника і навіть кремація та відправка тіла померлого за кордон будуть безкоштовними для «бідної» родини судді. Але за наші з вами податки. Судді бідкаються, що до 2010 року мали багато пільг, починаючи від першочергового влаштування дітей у дитячий садок – до 50-відсоткової знижки на оплату комунальних послуг. У 2010 році ці пільги були скасовані, проте залишилося право на отримання службового житла, а також право бути похованими за кошт держави…

Ви запитаєте, до чого тут судді, якщо говоримо про підвищення пенсійного віку? Справді, ніби ні до чого. Але якщо подумати, то держава має ще безліч можливостей для зменшення дефіциту бюджету і Пенсійного фонду. Просто треба навчитися не загравати перед людьми певних категорій і професій та вважати всіх громадян України рівними перед законом і Господом.

Дивись, і справді почнемо довше жити і будемо отримувати гідні пенсії.

Тарас ВАСИЛІВ

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