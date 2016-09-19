Іванків – краще спортивне село!

У Скалаті відбулась обласна спартакіада «Краще спортивне село Тернопільщини», присвячена Дню фізичної культури та спорту. Учасниками дійства стали 280 спортсменів, які представляли 14 команд і змагалися в 10 видах спорту. Лише Бережанський, Лановецький та Шумський райони не брали участі у змаганнях.
РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ
МІНІ-ФУТБОЛ
1 місце – село Старий Нижбірок Гусятинського району
2 місце – село Вікторівка Козівського району
3 місце – смт Вишнівець Збаразького району
ВОЛЕЙБОЛ (чоловіки)
1 місце – село Великі Гаї Тернопільського району
2 місце – село Ковалівка Монастириського району
3 місце – село Переволока Бучацького району
ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТА
1 місце – село Вікторівка Козівського району
2 місце – село Іванків Борщівського району
3 місце – село Гаї Кременецького району
ГИРЬОВИЙ СПОРТ
1 місце – Володимир Боровський, село Іванків Борщівського району
2 місце – Василь Свідрук, село Гаї Кременецького району
3 місце – Василь Радзібаба, село Переволока Бучацького району
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (чоловіки)
1 місце – Віталій Бойко, село Великі Гаї Тернопільського району
2 місце – Андрій Слотвінський, село Іванків Борщівського району
3 місце – Андрій Казмірук, село Гаї Кременецького району
(жінки)
1 місце – Юлія Свирида, село Курівці Зборівського району
2 місце – Ірина Непіп, село Переволока Бучацького району
3 місце – Марія Вйонзик, село Ковалівка Монастириського району
ШАХИ (чоловіки)
1 місце – Богдан Касіян, село Добрівляни Заліщицького району
2 місце – Олег Новиченко, село Іванків Борщівського району
3 місце – Зіновій Савицький, село Великі Гаї Тернопільського району
(жінки)
1 місце – Ольга Дрожджак, село Вікторівка Козівського району
2 місце – Антоніна Глуха, Великі Гаї Тернопільського району
3 місце – Ольга Боднар, село Переволока Бучацького району
ШАШКИ (жінки)
1 місце – Любов Борецька, смт Вишнівець Збаразького району
2 місце – Юлія Антонів, село Старий Нижбірок Гусятинського району
3 місце – Марія Слободян, село Голгоча Підгаєцького району
(чоловіки)
1 місце – Зіновій Польовий, село Курівці Зборівського району
2 місце – Василь Федчишин, село Голгоча Підгаєцького району
3 місце – Руслан Лук’янчук, село Іванків Борщівського району
АРМСПОРТ
1 місце – Юрій Нижник, село Іванків Борщівського району
2 місце – Василь Свідрук, село Гаї Кременецького району
3 місце – Степан Шуя, село Ковалівка Монастириського району
ДАРТС
1 місце – Людмила Андрійчук, село Курівці Зборівського району
2 місце – Світлана Дутчак, село Голгоча Підгаєцького району
3 місце – Ірина Сметана, село Вікторівка Козівського району
СТРІЛЬБА (змагання серед сільських та селищних голів)
(чоловіки)
1 місце – Михайло Гошомський, село Добрівляни Заліщицького району
2 місце – Михайло Страдомський, село Гаї Кременецького району
3 місце – Василь Паламар, село Іванків Борщівського району
(жінки)
1 місце – Віра Коропецька, село Вікторівка Козівського району
2 місце – Ольга Кузьма, село Курівці Зборівського району
3 місце – Марія Барановська, село Колодіївка Підволочиського району
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ:
1 місце – село Іванків Борщівського району
2 місце – село Великі Гаї Тернопільського району
3 місце – село Вікторівка Козівського району
4 місце – село Старий Нижбірок Гусятинського району
5 місце – село Переволока Бучацького району
6 місце – село Курівці Зборівського району
7 місце – смт Вишнівець Збаразького району
8 місце – село Ковалівка Монастириського району
9 місце – село Біла Чортківського району
10 місце – село Колодіївка Підволочиського району
11 місце – село Гаї Кременецького району
12 місце – село Добрівляни Заліщицького району
13 місце – село Голгоча Підгаєцького району
14 місце – село Іванівка Теребовлянського району.
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