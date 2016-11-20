Івана Білінського у Теклівці проводжали під акорди пісні «Братику мій»…

Тернопільщина втратила ще одного героя. У селі Теклівка Підволочиського району рідні, друзі, сусіди, учасники АТО та волонтери попрощалися зі ще одним героєм – 33-річним Іваном Білінським.

Коли під час четвертої хвилі мобілізації цьому чоловікові прийшла повістка, він, не довго думаючи, пішов на фронт.

На той час у нього вже були проблеми з ногами. Однак не знав, що в організмі поселилась невиліковна хвороба – рак.

Понад рік Іван Білінський прослужив у зоні АТО, був замкомвзводу 95-тої бригади. Там його стан здоров’я погіршився. Звернувся до лікарів, ті госпіталізували й встановили важкий діагноз.

Усе могло би, напевно, у долі цього батька двох дітей-школярів бути по-іншому, якби медкомісія відповідальніше ставилася до мобілізованих. Якби недугу вчасно виявили, можна було б її вилікувати. А так, спосіб життя на передовій, погане харчування, перемерзання вплинули на розвиток онкологічної хвороби.

З травня цього року Іван перебував удома, лікувався. Його підтримували рідні та друзі. Скажімо, на весіллі Назара та Світлани наречена виконала для побратимів свого чоловіка пісню «Братику мій». Під її акорди днями й поховали Івана Білінського.

За життя Іван отримав відзнаку учасника АТО, а от медаль «Покрова Пресвятої Богородиці» вручили його синові.

«5 жовтня о 12 годині перестало битися серце нашого Івана, нашого Вані, близькі називали його Вано… Замкомвзвода 95 бригади, – написала на власній сторінці у Facebook відомий волонтер Алла Борисенко (Чонгар). Похорон 6 жовтня о 13 годині у с. Теклівка Підволочиського району, що біля Скалата. Вічна Пам’ять Герою!!!»

Побратими, які у зоні АТО провели не один місяць, кажуть: «Іван був боєць серйозний». Микола Микитин розповів, як Іван врятував йому життя: «Мене поранили. БТР примчався під обстрілом. Вано (позивний Івана) був “на броні”. На «броні» – під обстрілом. Разом з Миколою Іван тоді вивіз ще одного побратима, зберігши бійцям життя. Коли Іван захворів, 16 товаришів по службі з різних областей України відвідували бійця. Зустріч організовували волонтери. У тому числі і Алла Борисенко.

Поховали бійця 6 жовтня у рідному селі Теклівка Підволочиського району з усіма військовими почестями.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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