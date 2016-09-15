Іван Чайківський зустрівся з міністром сільського господарства і продовольства України Тарасом Кутовим

Минулого тижня у Києві відбулась зустріч міністра сільського господарства України з керівниками провідних сільськогосподарських підприємств, на якій обговорювалися болючі питання повернення спецрежиму ПДВ та запровадження ринку землі.

Тернопільщину на зустрічі представляв керівник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський. Він доніс до відома аграрного міністра консолідовану позицію президії Ради обласного об’єднання сільгосппідприємств щодо необхідності повернення спецрежиму ПДВ або запровадження його альтернативи – введення єдиного податку на 1 га сільгоспугідь. Аграрії нагадали урядовцеві, що скорочення експорту, звуження внутрішнього ринку, зростання вартості кормів та відсутність спецрежиму ПДВ призведуть до масового вирізання худоби і позбавлення країни власного молока та м’яса.

Предметом особливої розмови була тема координації заходів з локалізації і ліквідації спалаху африканської чуми свиней у деяких областях України. Акцентувалось на необхідності дій щодо недопущення поширення цього вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин, у тому числі і в домашніх господарствах, посилення ролі Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій та необхідності встановлення постів санітарного контролю і спеціальної обробки за межами населених пунктів.

Йшлося і про таку нову небезпечну хворобу ВРХ, як нодулярний дерматит, яка насувається на Україну. Міністерство розглядає цю хворобу як загрозу національній продовольчій безпеці і вживає невідкладних заходів з її локалізації. Асоціація виробників молока уже отримала дозвіл на реєстрацію відповідної вакцини.

Учасники наради висловилися проти запровадження ринку землі, адже робота тваринницьких ферм неможлива без землі, а у представників дрібного і середнього аграрного бізнесу немає коштів на її викуп. Тарас Кутовий запропонував своє бачення виходу з цієї ситуації, а саме: запровадження купівлі права на користування землею.

Shortlink:

Loading...