Іногороднього грабіжника затримали тернопільські правоохоронці

Раніше судимого мешканця Херсонщини – громадянина України грузинської національності затримали правоохоронці Тернополя відповідно до статті 208 КПК.

Чоловікові інкримінують грабіж, поєднаний з насильством.

За словами начальника слідчого відділення Тернопільського відділу поліції Сергія Кисіля, 10 жовтня до них надійшло повідомлення від жителя смт. Гримайлів Гусятинського району.

Чоловік заявив, що близько 16:00 невідома особа на вулиці Крушельницької розбила вікно у його автомобілі і викрала сумку, де було 100 доларів та особисті речі дружини.

У ході слідства стало відомо, що потерпілий разом з жінкою зайшли до магазину. Автомобіль припаркували поруч. В якийсь момент у чоловіка спрацювала на брелоку сигналізація. Коли він вийшов, то помітив, що від авто тікає невідомий з сумкою. Водій наздогнав злодія, але той вдарив переслідувача і побіг далі. Піймати грабіжника допомогли перехожі. Потерпілий викликав поліцію.

Його затримали. Наразі злодій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. “Досьє 102″