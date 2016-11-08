Інколи телефони мають…ноги

Кримінальне провадження за фактом шахрайства правоохоронці Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 23-річного жителя обласного центру. Молодий чоловік поцупив у знайомого мобільний телефон, збрехавши, що хоче зателефонувати матері, інформує СК НП Тернопільської області.

До поліцейських із заявою звернувся потерпілий і повідомив, що його знайомий вишахраював у нього мобільний. Вартість втраченого тернополянин оцінив у три з половиною тисячі гривень.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення про злочин і вже за декілька годин розшукали підозрюваного – той якраз спішив на зустріч з покупцем, з котрим домовився про реалізацію краденого гаджета.

Зловмисник у скоєному зізнався. Речовий доках вилучено. Триває досудове розслідування.

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