Інколи телефони мають…ноги

До поліцейських із заявою звернувся потерпілий і повідомив, що його знайомий вишахраював у нього мобільний. Вартість втраченого тернополянин оцінив у три з половиною тисячі гривень.
Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення про злочин і вже за декілька годин розшукали підозрюваного – той якраз спішив на зустріч з покупцем, з котрим домовився про реалізацію краденого гаджета.
Зловмисник у скоєному зізнався. Речовий доках вилучено. Триває досудове розслідування.
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