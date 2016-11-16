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Ігор Яросевич: « Гомеопатичні препарати лікують не окреме захворювання, а весь організм».

16/11/2016 | Рубрика: Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

Gomeopatiya_pri_vipadenii_volos_pomogaet_li_lechenie_gomeopaticheskimi_preparatami_protiv_alopeciiТернополянин Ігор Васильович Яросевич – гомеопатичним лікуванням займається понад 20 років у медичному центрі «Біосан».  У його практиці сотні вдячних пацієнтів, яким він повернув не лише здоровя, а й бажання жити, змінити свій спосіб життя, долю,  радіти появі на світ довгоочікуваної дитини.

–         Ігоре Васильовичу, таких як ви медиків називають лікарями нетрадиційної медицини.  Як ви особисто сприймаєте це?

–         Я маю вищу медичну освіту.  І за фахом є лікарем загальної практики.  Лікар-гомеопат – це моє багаторічне фахове вдосконалення. Вважаю, що треба постійно розвиватися, читати, брати участь у семінарах, навчаннях, переймати досвід  від інших.

–         Якщо я правильно вас розумію, ви хоч і вивчилися на лікаря, перевагу надаєте не традиційному лікуванню, а натуральності, якщо можна так сказати?

–         Лікарі-гомеопати в  Україні працюють  тільки з вищою  медичною освітою. У світі  220 років існує гомеопатія. Засновником  її є німецький лікар Християн Ганеман.

Головний принцип гомеопатії – подібне лікується подібним.  Я і мої однодумці виступають за біологічне, а не хімічне  лікування організму. Але, щоб стати добрим фахівцем у цій галузі,   треба неодноразово  брати участь у курсах, навчаннях як в Україні, так і за кордоном, мати підтверджуючі  медичні сертифікати. Я, наприклад, багато читаю гомеопатичної літератури, статей , в то числі на англійській мові  , спілкуюся і через інтернет з колегами з інших країн.

–         Чи багато є лікарів-гомеопатів в Україні?

–         Є досить таких лікарів, більшість з них  об’єднані в Асоціацію гомеопатів України.  У світі діє Міжнародна медична гомеопатична ліга (LMHI),.яка щорічно проводить міжнародні конгреси у різних країнах.

–         Де найбільше віддають перевагу гомеопатії?

–        Гомеопатичним лікуванням і пацієнти, і лікарі захоплюються у багатьох країнах світу. Дуже популярна гомеопатія в  Швейцарії, Англії, Німеччині. Я двічі їздив  в Індію, їхня місцева аюрведична медицина на кожному кроці, а гомеопатія для них , хто знає, – це вже на щабель вище., на першому місці.

–         Які хвороби можна лікувати гомеопатичними препаратами?

–         Гомеопатія не лікує конкретну хворобу, вона  лікує цілісний організм з різними хворобливими проявами. А щоб було все ж таки зрозуміліше згідно з традиційними діагнозами, то скажу, що добре піддаються лікуванню пацієнти з такими проблемами, як алергія, астма, бронхіти, гепатити, захворювання шлунка, нирок, суглобів, хребта, головні болі, мігрені, заїкання, енурез, дерматити, псоріаз, нейродерміт,простатит, папіломиі бородавки, гінекологічні хвороби:розлади місячного циклу, запалення яєчників, мастопатія, фіброміома, ендометріоз, безпліддя та багато іншого. Також гомеопатія успішно лікує розлади статевого (сексуального) здоров’я, тому що діє на всі ланки його регуляції. В описі багатьох гомеопатичних препаратів враховуються сексуальнірозлади, які  впливають на стан інших органів або, навпаки, виникають від розладів в інших органах. Це ще раз свідчить, що наш організм – це єдина система і лікувати його потрібно в цілому.

–         Скільки триває курс лікування, бо для людей важливим є  кінцевий результат?

–         Скажу так – стільки скільки потрібно конкретній  людині.  Хворі хочуть все і відразу, але так не буває, особливо коли йдеться про хронічне захворювання. Його за 2 тижні не вилікувати. Залікувати  традиційно медикаментозно можна, але не вилікувати. І не один орган, а весь організм має відновитися. До того ж гомеопатичне лікування дешевше за традиційне. Це менш шкідливий, можна сказати, елітний метод лікування.

– Ігоре Васильовичу, чи береться гомеопатія за найскладніші медичні виклики, скажімо, такі, як онкологію?

–  У вересні нинішнього року я брав участь у міжнародній  конференції у швейцарському місті Локарно на базі єдиної в Європі гомеопатичної клініки, де  займаються лікуванням онкологічних хворих. Були присутні лікарі з 20 країн світу, у тому числі  сім  гомеопатів  з України. Доповіді робили всесвітньо відомий лікар з клініки «SantaCroce», що в перекладі означає клініка «Святого Христа»(Швейцарія) ДаріоСпінеді, та  президент Міжнародної медичної геоматичноїліги Алок Парик (Індія) та інші.

Вони  ділилися своїм досвідом, вчили  нас, як лікувати  дану категорію пацієнтів. Були представлені випадки цілковитого одужання. Гомеопатичне лікування  таких хворих проводилося і паралельно з традиційним лікуванням. Але були й  випадки, коли пацієнти вже відмовлялися від традиційного лікування, хіміотерапії , бо не могли вже переносити і отримували гомеопатію.

Для підбору гомеопатичних ліків потрібне детальне опитування, огляд і спостереження за пацієнтом. До гомеопатів, як правило, звертаються з такими  проблемами, з якими традиційна медицина не може впоратися.

–         Часто можна почути про незрозумілі діагнози. Виходить з ними  слід йти до гомеопатів?

–         Гомеопатія  лікує не діагнози, а весь хворий організм. На фізичному і психоемоційному рівнях. І дуже часто вирішує такі складні проблеми, з якими традиційна медицина безсила. Буває, що після такого лікування змінюються  певні риси характеру,  поведінка людини, навіть її доля, налагоджується життя, пацієнт веде здоровий спосіб життя, налагоджуються взаємини в  родині. А народження довгоочікуваних дітей – особлива радість і для пацієнтів, і для лікарів.

Розмовляла Галина ВАНДЗЕЛЯК

 

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Автор: on 16/11/2016. Категорія: Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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