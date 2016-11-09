Ігор ГУДА: «Субсидії — це добре, але ми повинні розуміти, що це не вирішення проблеми, а лише відтермінування»

Українці почали сплачувати перші рахунки за тепло у новому опалювальному сезоні після подорожчання. Суми в рахунках за теплопостачання порівняно з позаминулим роком виросли втричі, водночас мінімальна заробітна плата збільшилася на жалюгідні дві сотні гривень. Наразі керівництво країни вирішує проблему субсидіями, адже більшість українців аж ніяк не може сплачувати за комунальні послуги повну суму.

Так, в середньому власник однокімнатної квартири має заплатити за комунальні послуги понад 1500 гривень, а мінімальна зарплата становить нині 1450 гривень.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг, підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже вдвічі з 1 липня цього року. Однак це підвищення можна сповна відчути лише тепер – в опалювальному сезоні.

Економічний експерт, директор компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда вважає, що Україні терміново треба брати курс на підвищення енергоефективності й впроваджувати технології, які застосували у країнах Європи ще у 90-х роках минулого століття. Тільки так, на думку експерта, Україна зможе позбутись енергозалежності, а пересічні українці зможуть бачити в рахунках підйомні для них суми.

Тариф на тепло в середньому по Україні зріс на 75-90%. Відтак субсидії нині терміново почали оформляти ті, хто з якихось причин досі цього не зробив. Різницю в рахунках компенсує держава.

— Субсидії — це добре, але ми повинні розуміти, що це не вирішення проблеми, а лише відтермінування. Адже увесь житловий фонд, який дістався нам у спадок від Радянського Союзу, потребує термінової модернізації й впровадження енергоефективних заходів. Цілком зрозуміло, що українці в умовах кризи не зможуть вкласти власні кошти в енергоефективність, їм необхідна допомога. Її можемо надати лише спільно, об’єднавши зусилля влади, експертів, міжнародних фондів та соціально відповідальних підприємців, — вважає Ігор Гуда.

На думку експерта, ідеал енергоефективності — «пасивні» будинки, які повністю забезпечують себе електроенергією та теплом. Такі будинки — не рідкість у країнах Європи, в Україні, на жаль, їх обмаль.

— Увесь секрет «пасивних» будинків – у герметизації, використанні потужних енергоефективних технологій, зокрема теплових насосів, сонячних батарей, вітрових генераторів та іншого. Такі ж технології можуть бути використані в наших умовах, але якщо йдеться про багатоквартирні будинки, особливо про зношений житловий фонд, то тут треба почати з простіших заходів. Зокрема, необхідно їх утеплити, встановити лічильники тепла, індивідуальні теплові пункти. Звісно, прилади, які встановлюються в будинках, мають споживати якомога менше енергії, — зауважив експерт.

На думку Ігоря Гуди, Україні є куди рухатись, але починати треба з найпростішого, зменшуючи витрати теплової- та електроенергії. Поступово, вважає Ігор Гуда, Україна може повністю перейти на самозабезпечення і звільнитись від енергозалежності. Але наразі слід терміново допомогти кожній українській родині зменшити суми в рахунках за комунальні послуги.

Директор «Креатор-Буд», економічний експерт Ігор Гуда

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