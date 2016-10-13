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Ігор ГУДА: “Площа Героїв Євромайдану  – це символ вдячності”

13/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

Zemanta Related Posts ThumbnailУ Тернополі встановлюють пам’ятник Героям Небесної сотні на оновленій площі Героїв Євромайдану. Символічно його відкриють на свято Покрови, 14 жовтня. Відтак у Тернополі нарешті з’явиться місце слави та шани усім сучасним борцям за Україну. Оновити площу вдалося спільними зусиллями мерії міста, громади та небайдужих підприємців. Так, за власний кошт її оновив директор компанії «Креатор-Буд»  Ігор Гуда. Пам’ятник мав бути споруджений за гроші, зібрані тернополянами, втім усієї суми не вистачило, тому витрати взяла на себе мерія.

Ігор Гуда зазначає, що «Креатор-Буд» мав за честь працювати над оновленням площі.

— Площа Героїв Євромайдану, — не просто нова відпочинкова зона, це – символ вдячності всім нашим героям, які пожертвували найціннішим — власним життям. Це подяка тим, хто, не замислюючись, поїхав на Майдан, тим, хто покинув сім’ї і пішов боронити Україну на сході. Це також символ вдячності усім патріотам і волонтерам, які, не покладаючи рук, продовжують робити все для того, щоб Україна була вільною і сильною, — каже Ігор Гуда.

На думку директора «Креатор-Буду», символічно, що пам’ятник на оновленій площі відкривають на свято Покрови, адже усі герої, патріоти й українці загалом шукали заступництва у Матері Божої. Діву Марію вважали заступницею козаків, тож саме 14 жовтня відзначають День українського козацтва. Також на Покрови у 1942 році створили Українську повстанську армію.

—  Святий омофор Богородиці і нині є над усією Україною. Недаремно наші предки шукали заступництва у Матері Божої і вона неодноразово їх рятувала. Українці знають чимало випадків, коли ставалися дива і Свята Заступниця брала людей під своє крило. Особливо шанували Матір Божу  запорізькі козаки, які були переконані, що саме її заступництво допомагає їм.  Недаремно радянська влада, усі, хто зазіхав на територію України, так боялися нашої віри, боялися Бога. Цей страх був настільки сильним, що знищували церкви, нав’язували атеїзм, — розповідає Ігор Гуда.

Він додає, що святий обов’язок кожного українця, кожного тернополянина – шанувати пам’ять про тих героїв, які віддали життя за наш мир і спокій, а також тих, хто пройшов війну та повернувся до мирного життя або й досі перебуває на сході.

— Захисники потребують нашої підтримки: доброго слова, подяки, допомоги з роботою, медичним обслуговуванням та багато іншого. І соціально відповідальні підприємці повинні пам’ятати про це, — вважає Ігор Гуда.

Символічним є те, що працівники “Креатор-Буду”, які будували фортифікаційні укриття для наших бійців на сході, виконували роботи на площі Героїв Євромайдану.

 

 

 

 

 

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Автор: on 13/10/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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