Ігор ГУДА: «Людям потрібні не лише субсидії, а й практична допомога в кожну оселю»

В Україні — чергове подорожчання комунальних послуг. З вересня цього року тарифи на електроенергію зростають в середньому на 26%. Наступний етап подорожчання чекає на українців у березні, вартість електроенергії зросте ще на 26%. Оскільки переважна більшість українців не спроможна платити за новими тарифами, керівництво країни вирішує цю проблему за рахунок субсидій.

Тернопільський підприємець і громадський діяч, директор компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда вважає, що ефективнішим рішенням був би перехід на режим заощадження теплової та електричної енергії. Ігор Гуда тривалий час вивчав це питання, а зараз впроваджує новітні технології та європейський досвід у будинках, які зводить «Креатор-Буд». Він переконаний: одноразово вклавши кошти в підвищення енергоефективності, ми в майбутньому зекономимо мільярди.

— Неефективне використання енергетичних ресурсів — це не тільки удар по кишенях звичайних українців, а й загроза національній безпеці України. Сьогодні наша держава є однією з енергозалежних країн Європи. Ми “завозимо” близько 60-70% енергоресурсів. Такий значний відсоток спричинений не тільки тим, що ми мало виробляємо власної енергії, а й тим, що відбувається неефективне використання ресурсів. Приблизно третю частину енергії використовують звичайні люди. Якщо на підприємствах, у будівництві нині активно впроваджують новітні технології, які дозволяють заощаджувати, то споживачам це зробити складніше, — каже Ігор Гуда.

Він додає, що для населення раціональне використання енергетичних ресурсів означає скорочення витрат на комуналку, для держави — економію ресурсів, крок до економічної незалежності.

— Скажімо, у старих будинках, під час будівництва яких ще не застосовували енергоощадні технології, втрати енергії становлять навіть до 50%. В умовах сьогоднішніх тарифів на комунальні послуги, половина оплати йде в повітря. А якщо це число помножити на кількість українських сімей, які мешкають у таких будинках? Це величезні, космічні суми, які просто випаровуються. Цьому треба покласти край і якомога швидше провести всі можливі заходи для підвищення енергоефективності, — зазначає Ігор Гуда.

За допомогою тепломодернізації і капітального ремонту в будинках можна зменшити щорічне споживання і втрати енергії принаймні до 25%.

— Звичайно, що проводити ремонти, реалізовувати заходи з енергоефективності чимало українців, які ледь зводять кінці з кінцями, не можуть. У цьому потрібна підтримка держави. Ба більше, ця допомога має бути цілеспрямованою у кожну сім’ю. Усі стандарти енергоефективності мають бути прописані на законодавчому рівні. Людям потрібно допомагати не лише субсидіями, а практичною допомогою в кожну оселю”, — зазначає Ігор Гуда.

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