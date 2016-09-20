Ігор ГУДА: «Держава має допомогти українцям із впровадженням енергоефективних технологій, особливо в опалювальний період”

В Україні зросли тарифи на гарячу воду та опалення на 77,2% порівняно з серпнем минулого року, про це свідчать дані Держстатистики. Розмір мінімальної зарплати підвищився лише на 232 гривні. Позбутися комунального рабства і стати енергонезалежною Україна може тільки тоді, коли належну увагу керівництво країни приділить заходам енергоефективності, вважає директор будівельної компанії “Креатор-Буд” Ігор Гуда.

Оскільки «Креатор-Буд» йде в ногу з часом і керівництво компанії розуміє нинішні потреби мешканців, зводить сучасні будинки, переймаючи новітній європейський досвід. В нових будинках «Креатор-Буду» впроваджені енергоощадні технології, таким чином мешканці зможуть значно менше платити за тепло та електроенергію. На думку директора «Креатор-Буду» Ігоря Гуди, модернізувати потрібно також старі будинки, школи, садочки, лікарні та решту важливих стратегічних об’єктів.

— Вклавши кошти в підвищення енергоефективності, країна в майбутньому не тільки зекономить мільярди, а й людям буде легше жити та сплачувати рахунки за комунальні послуги. Провести енерго- та тепломодернізацію в старих будинках — надзвичайно складно і дорого, але це в майбутньому дозволить зекономити й витрати будуть виправдані. З новими будинками — простіше. “Креатор-Буд” зараз використовує передові технології у будівництві, що допомагає скоротити, скажімо, споживання газу на 30%, — зазначив Ігор Гуда.

Що стосується старих будинків, шкіл, лікарень та інших стратегічних об’єктів, як зауважив Ігор Гуда, тут, передусім, слід замінювати вікна, труби, котли, а також утеплювати фасади для того, щоби втрати тепла були мінімальними. Якщо ж говорити про роботу підприємств, то, на думку Ігоря Гуди, на них реально та економічно доцільно впроваджувати енергоощадні технології.

— Ми переконались на своєму досвіді, що, витрачаючись раз, купуючи енергоефективні прилади, ми економимо значно більше, тобто в результаті – ми у виграші. Як жоден підприємець не хоче працювати собі на збиток, так само українці не повинні жити в борг. В рахунках за комунальні послуги, які отримують українці, мають бути значно менші цифри. Звісно, з таким рівнем заробітних плат, який є в Україні, люди самі не зможуть провести заходи для підвищення енергоефективності, тому це – завдання влади. Українцям зараз потрібна реальна допомога – як субсидії, які разово вирішують проблему, так і допомога в ефективному та раціональному використанні енергії, допомога в модернізації помешкання кожної сім’ї, — прокоментував Ігор Гуда.

У світі заходи енергозбереження активно почали впроваджувати ще в 70-х роках минулого століття. До України розуміння про необхідність таких кроків прийшло лише нещодавно. Впровадження енергоефективних технологій – це значне скорочення комунальних витрат для пересічних українців, для країни – це економія ресурсів, підвищення продуктивності, для екології — обмеження викиду парникових газів в атмосферу, для енергетичних компаній — зниження витрат на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво.

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