І кожне нею вимовлене слово хвилює душу, збуджує людей

Сьогодні важко уявити українську дитячу літературу без творчості Іванни Блажкевич. Писемна спадщина цієї мужньої і героїчної жінки передається з уст в уста, від серця до серця. Життя і громадська позиція нескореної письменниці – це потужна хвиля високого почуття людської гідності і полум`яного патріотизму.

Центр «Коронації слова» (дитяча бібліотеки №4) не могла оминути увагою цю легендарну постать, яка є прототипом національного духу і високого художнього слова. Протягом тижня було проведено низку цікавих заходів, які популяризують творчість І. Блажкевич. Кожен відвідувач міг збагатитися інформаційно переглянувши книжково-ілюстраційну виставку «Писала, боролася, не боялася…»

«І досі світить нам її зоря» – під таким гаслом відбувалися літературні читання, де активні читачі проявляли свої декламаторські здібності. А ще для дітей молодшого шкільного віку бібліотекарі пропонували тематичні вікторини, конкурси малюнків за улюбленими творами авторки. Також був задіяний ляльковий театр «Книга і лялька», що діє при бібліотеці. Читачам припав до смаку театралізований уривок з драматичного твору І. Блажкевич «Тарас у дяка».

Дзвінкоголосим акордом тижня, приуроченого відомій краянці, стало літературне свято «І кожне нею вимовлене слово хвилює душу, збуджує людей». На святі були присутні учні п’ятих класів ЗОШ №20. У гості до школярів завітали старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Л. Левенець. Своїм творчим доробком ділилася лауреат літературно-мистецької премії ім. І.Блажкевич Т.Гнатович та письменниця з м.Чортків Р.Обшарська.

Хочеться вірити, що вічною буде духовна спадщина нашого народу, яка об`єднає всі покоління; що не мілітимуть джерела нашої історії і що Україна буде такою, якою хотіла її бачити Іванна Блажкевич.

Оксана АНДРУЩИШИН

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