Хижацька вирубка лісів на Тернопільщині чи збалансоване лісокористування?

Відповідь обласного управління лісового та мисливського господарства на заяву «Громадянської позиції» щодо неконтрольованої вирубки лісів в області

Звинувачення щодо неконтрольованого вирубування лісів на Тернопільщині не відповідають дійсності та не мають під собою раціонального підгрунтя. Звичайно, легше прив’язати до причини усіх екологічних проблем області лісівників, аніж розібратися, чому, власне, така ситуація склалася на Тернопільщині та й загалом в усій державі.

По-перше, хибною є думка, що вирубка лісу є катастрофічним наслідком для довкілля. Обсяги рубок, які проводять підприємства управління, не впливають на рівень грунтових вод, наявність чи відсутність води в криницях мешканців Тернопільщини. Розміри рубок, що проводяться у лісах підприємств управління, приведено до науково-обгрунтованих обсягів, які враховують, перш за все, екологічний напрямок лісокористування в області. Свідченням цього є поступове збільшення площ стиглих і перестійних насаджень, збільшення поступових рубок у загальному обсязі рубок і використання середнього приросту.

По-друге, всі рубки в лісах здійснюються згідно з відповідними правилами, заснованими на історичному досвіді поколінь лісоводів. Розміри рубок головного користування регламентуються розрахунковою лісосікою, що затверджується Мінприроди України. До слова, лісокористування на Тернопільщині є недостатньо інтенсивним. Показником недостатньої інтенсивності є показник використання щорічного приросту запасів деревини. В лісах фактично приростає майже вдвічі більше деревини, ніж використовується. Так, запас деревини в лісах Тернопільського облуправління зріс із 11,9 млн. куб. м у 1963 році до 31,8 млн. куб. м – у 2015. Загальна площа вкритих лісовою рослинністю земель становила у 2013 році 143896 га і зросла до 145064 га станом на 01.01.2015 року.

Проведення санітарних рубок регламентуються «Санітарними правилами в лісах України», згідно з якими призначаються санітарні рубки в насадженнях, що зазнали впливу шкідливих екологічних факторів, пошкоджених шкідниками і хворобами лісу. Лісокористувачі попередньо на рік складають плани проведення санітарно-оздоровчих заходів, які затверджуються територіальними органами Держлісагентства, та на об’єктах природно-заповідного фонду, погоджуються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони довкілля. Насадження, що потребують суцільно санітарної рубки, попередньо обстежує спеціальна комісія, до складу якої входять лісопатолог спеціалізованої служби лісозахисту, головний лісничий або інженер з охорони і захисту лісу, лісничий, представник держадміністрації та органу виконавчої влади з охорони довкілля. Дотримання процедури призначення цих рубок, власне, унеможливлює проведення передчасної хижацької рубки.

По-третє, інформацію про всі рубки головного користування та рубки формування й оздоровлення лісів (в тому числі санітарних рубок) у лісових господарствах відображено на сайті Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства – http://ternopillis.gov.ua/work/informatsiia_pro_rubky . Крім того, на початку року інформацію про плани рубок на 2016 рік надіслано на всі сайти райдержадміністрацій.

2016 року на території державного лісового фонду Тернопільщини не зафіксовано жодної лісової пожежі. Наведений у зверненні випадок у Гусятинському районі – це загоряння самосівів на розпайованих землях, які не надані в користування. А причиною виникнення лісових пожеж на Тернопільщині майже на сто відсотків є людський фактор – спалювання стерні, сухої трави та пожнивних решток на території полів, поряд яких розташовані лісові ділянки, тож лісівники здійснюють профілактичні заходи, прокладаючи мінералізовані смуги, відгороджуючись таким чином від небезпеки поширення вогню з полів агрофірм на територію держлісфонду.

За 8-річний період функціонування Програми розвитку лісового господарства в області було передбачено виконання заходів і завдань на суму 170,945 мільйонів гривень, у т.ч. із загального бюджету – 46,250 млн. грн. та власних коштів підприємств – 124,695 млн. грн.

Фактично за вказаний період виконано робіт на суму 284,5837 мільйонів гривень, у т.ч. із загального бюджету профінансовано 77,2281 млн. грн., із місцевого бюджету (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) виділено 693 тисячі гривень. Зазначимо, що кошти обласного фонду було спрямовано на виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під лісорозведення (створення нових лісів на деградованих та малопродуктивних землях, які передано лісовим господарствам сільськими та селищними радами) і частково на потреби мисливського господарства. Левова частка спрямованих коштів на період дії Програми – це власні кошти державних підприємств Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, яка становить 206,6626 мільйонів гривень. З 2016 року кошти з державного бюджету на ведення лісового господарства не виділяються.

Регіональна програма «Ліси Тернопільщини» на 2016-2020 роки розроблена управлінням (Проект розміщено на сайті http://ternopillis.gov.ua/), розглянута громадськими організаціями і потребує лише розгляду та затвердження на сесії Тернопільської обласної ради.

Прес-служба Тернопільського ОУЛМГ

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