Грип не за горами: тернополянам загрожує новий вірус

Завідуюча відділом распіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Алла Мироненко повідомила, що до України йде чергова хвиля нового грипу, передає chv.tv.

За її словами, епідемія почнеться у грудні цього року. Грип носитиме назву А/Гонконг або Н3N2. У групі ризику люди старші 65 років, школярі, люди з хронічною патологією, а особливо діти від 6 місяців до 5 років.

Імунітету в українців до даного виду грипу немає. Тому Алла Мироненко запевняє, потрібно зробити щеплення хоча б 70% населення.

Повідомляється, що даний вірус був виділений вперше в 2014 році. Він здатний викликати ускладнення у вигляді пневмонії, бронхітів, а також може загострювати такі хвороби як бронхіальну астму та серцево-судинні хвороби.

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