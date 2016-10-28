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Громади виграли грант за програмою «DOBRE»

28/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

281010Відкрито програму «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Це потужна програма у реформі децентралізації в Україні, яку впроваджують за підтримки Агенції з міжнародного розвитку США (USAID). В її рамках протягом 2016-2021 років Україні буде надано 50 млн. доларів США.

Вже обрано 25 перших громад, які отримають підтримку проекту DOBRE. Серед обраних громад – по шість з Тернопільської та Дніпропетровської областей, чотири з Івано-Франківської, по три з Миколаївської та Херсонської, дві з Харківської та одна з Кіровоградської області.

Список переможців оприлюднений на сайті «Децентралізація влади». Серед селищних громад наша область представлена Гусятинською, Заводською, Микулинецькою та Скала-Подільською громадами. А серед сільських – Байковецькою Тернопільського району та

Іванівською Теребовлянського.

Протягом 25-26 жовтня у столиці України в рамках програми «DOBRE» відбувся інвестиційний форум, на якому були присутні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, посол США Марі Йованович і міжнародні організації-донори. У рамках форуму делегації від 25 громад-переможців провели виставки-презентації своїх громад, серед яких і громади Тернопілля.

– Старт програми DOBRE є справді доброю справою для України. Адже проект спрямований на підтримку громад, які взяли на себе відповідальність змінювати систему управління в країні, життя людей на своїх територіях.  Об’єднані  громади по всій Україні отримають допомогу на реалізацію конкретних проектів: розробку стратегічних планів ОТГ та містобудівної документації, запровадження електронного урядування в громадах, застосування кращих практик щодо створення ЦНАПів, розвиток інфраструктури. Реформа з децентралізації є справді національним проектом. І ми вдячні, що до його підтримки долучилося багато наших міжнародних партнерів. Адже децентралізація – це реформа, яка об’єднує і зберігає країну, — наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час церемонії відкриття програми «DOBRE».

Звертаючись до об’єднаних громад-учасників програми,  Геннадій Зубко підкреслив:

– У 2015 році ми мали 159 об’єднаних територіальних громад. До кінця 2016-го їх буде 367. Сьогодні все у ваших руках. Ви вже маєте повноваження, збільшені бюджети, можливість вибудовувати стратегію. І саме на це спрямований проект DOBRE. Ви отримаєте підтримку для розробки стратегічних планів, реалізації конкретних проектів. Та найголовніше  – це перспектива розвитку ваших територіальних громад та якісних змін у них».

Довідка: DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) – новий п`ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування, який планує надати комплексну допомогу українським громадам.

 

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Автор: on 28/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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