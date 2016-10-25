Громада має аналізувати використання ресурсів

Україна впевнено рухається до того, аби дати можливість жителям окремих територій самостійно визначати пріоритети розвитку і розпоряджатися фінансами. Практика «нав’язування» зверху відходить, а відтак, можливості громад зростають. У тому числі – і фінансові, які можна використати на вирішення нагальних потреб.

Оцінюючи попередні результати реформи децентралізації, голова обласної державної адміністрації Степан Барна наголошує на необхідності здійснювати також аналіз використання фінансового ресурсу. І в цьому процесі, на його переконання, активну участь має брати громадськість.

– Зважаючи на вагомий фінансовий ресурс, який отримала Тернопільщина за останній рік, дуже важливим моментом стає контроль за раціональним розподілом коштів. Якщо ми ведемо мову про розвиток громад, то цей розвиток має відчуватися у кожній гривні, яку було витрачено, – підкреслив Степан Барна.

Як наголосив очільник області, необхідно, щоб об’єднані територіальні громади обов’язково звітували про використання коштів.

– Ми започатковуємо практику звітів громад. І вона стосується усіх без винятку. Керівники звітуватимуть перед засобами масової інформації та перед своїми мешканцями. Люди мають знати, на що йдуть кошти.

Нагадаємо, за січень-вересень 2016 року в Україні зафіксовано зростання місцевих бюджетів майже на 50 відсотків, або на 34,2 млрд. грн. (порівняно з 2015 роком). Завдяки фінансовій децентралізації, громади Тернопільщини також отримали реальні ресурси. Зокрема, доходи загального фонду місцевих бюджетів (враховуючи трансферти з Держбюджету) об’єднаних територіальних громад Тернопільської області на 2016-ий у вісім разів вищі за показники 2015-го року. Крім того, в результаті утворення громад власні доходи місцевих бюджетів цього року зросли у 2,5 раза.

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