Хороші показники перед сезоном

У норвезькому Шушені відбуваються традиційні передсезонні старти біатлоністів, які збирають солідне представництво учасників. Під час масових стартів Тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна фінішувала другою, а перше місце посіла її колега по команді Юлія Джима. Бронзову медаль завоювала француженка Жюстін Браза. До речі, ще одна тернопільська біатлоністка, Анастасія Меркушина, посіла у цій гонці сьоме місце. А раніше у спринті Юлія Джима виборола бронзову нагороду, а Олена Підгрушна зайняла шосте місце.

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