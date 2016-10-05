Горiхове листя… для пiдживлення картоплi

Восени, опале листя волоських горiхiв вiднесіть у спецiальну загорожу – там листя полежить до весни.

Горiхове листя є чудовим добривом для росту й розвитку картоплi. Адже у ньому є речовини, якi сприяють росту та розвитку кореневої системи. Розростаючись, коренева система сприяє росту мiцного куща з грубими стеблами, на якому з’являється багато цвiту. Вiдповiдно, пiд таким кущем бiльше картоплин.

Отож, восени згрiбайте листя та зберігайте його в сухому, добре провiтрюваному мiсцi. Навесні набирайте його у мiшки й ретельно перетирайте (майже на порошок) – висушене за зиму листя легко подрiбнюється. А коли плугом зроблено рядки пiд картоплю, то спершу потрібно насипати перетертi листочки, а тодi висаджувати коренеплоди. В землi, а ще пiсля дощу, листя активно розкладається, i його речовини живлять кореневу систему молодої рослини.

Також горiхове листя використовую для боротьби з колорадськими жуками. Результат завжди був успiшним. За мiсяць до масової появи смугастикiв, вiдважте 4 кiлограми сухого листя та покладіть його у дiжку. Залийте 20 літрами холодної води. Кожного дня перемiшуйте сумiш, а перед використанням процiдіть i перелийте у пульверизатор. Обприскуйте кущики вранцi, коли зiйде роса. При потребi повторіть процедуру через тиждень. Цим же настоєм обприскуйте й кущики баклажанiв та томатiв.

Shortlink:

Loading...