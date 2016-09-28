Головного лікаря перинатального центру Віктора Куценка поновили на посаді

В міськрайонному суді прийняли рішення про скасування розпорядження голови облради про звільнення головного лікаря перинатального центру “Мати й дитина” Віктора Куценко. Поновили його на посаді та стягнули з облради судовий збір та 32 000 грн зарплати за час вимушеної відсутності на посаді.

Таке рішення прийняли на судовому засіданні у середу, 28 вересня. Розглянувши заяву Віктора Куценка поновлення на роботі, стягнення заробітної плати через вимушений прогул.

– Справа була досить складною, але не в правовому сенсі, бо розпорядження голови облради Віктора Овчарука було однозначно незаконне, – каже адвокат Тетяна Теханська. – Складна, бо, як сказав один зі свідків засідання, це звільнення було суто політичним. Голова обласної ради не в праві приймати такі рішення самостійно, без депутатів. Проте питання звільнення не піднімалось на жодній сесії.

За словами адвоката, представники обласної ради два рази не з’являлись на судових засіданнях. Цього разу вони також подали клопотання про чергове відкладення справи, нібито голова облради відбув у відрядження, але не надали жодних документів підтвердження.

Клопотання позивача суд повністю задовільнив. Зокрема, скасування розпорядження, поновлення на роботі, стягнення судового збору з облради близько 600 грн та зарплати 32 тис. грн.

Головний лікар Віктор Куценко зазначив, що сьогодні ж береться за виконання службових обов’язків. – Ми вірили в свою правоту, тому і подали заяву до суду, – каже пан Віктор. – Вдячний колективу перинатального центру та депутатам обласної ради, які підтримували мене. Суд прийняв об’єктивне рішення. Мене не було на посаді чотири місяці без двох днів, приступаю до виконання своїх обов’язків вже сьогодні.

Джерело: 20 хвилин

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